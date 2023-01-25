人物／蘇姿丰半導體女神　巾幗不讓鬚眉帶領超微脫胎換骨

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇姿丰出身台灣，1969年出生在台南，3歲時跟著父親蘇春槐移居美國。她的父親是紐約台灣會館理事長蘇春槐，曾獲選台師大傑出校友，之前回台師大數學系與系上師生分享，他在女兒小時候就灌輸她猶太人哲學書中「居安思危」思想，而她的女兒也每天都在超越自我，於是等機會一來，她崛起的時候也到了！
據了解，蘇姿丰從小就十分好奇好動，三不五時就拆解哥哥們的玩具，想看看機械如何運作。到了中小學時，她數學成績十分優秀。她還曾在高中時多次參加數學夏令營，甚至將學習到的內容都寫成論文。
17歲的她也以優秀的成績進入麻省理工學院（MIT）就讀，取得電機工程學士、碩士與博士學位。之後陸續進入德州儀器（TI）與IBM任職，她在IBM期間，發明以銅取代鋁連接電腦晶片的新方法，使半導體效能提高20%。並在2012年轉任超微（AMD）擔任資深副總裁，於2014年10月升任總裁兼執行長至今。
蘇姿丰上任AMD執行長，為該公司第一位女性執行長，也是首位成為美國半導體大廠CEO的華人女性，在以男性為主導的半導體產業當中，實屬難能可貴。尤其剛開始她接手時，公司狀況並不好，一度虧損10億美元，為了改善公司體質、降低成本，期間還不得不將半導體晶圓廠分拆賣掉，因此大家都在等著看她如何帶領AMD。
新官上任三把火！蘇姿丰擔任執行長首要任務就是重新檢視公司的業務，哪些該捨棄就捨棄，如不再做手機或是物聯網感測器的相關技術研發，而是把精力放在「高速運算」領域，像是在雲端運算、遊戲機電腦、人工智慧、數據中心部份提供處理器和圖形運算晶片。
看準趨勢、積極經營，果然讓公司由虧轉盈，在蘇姿丰的領軍下，如今AMD已經從原本英特爾的手下敗將，變成能夠在下一代的關鍵技術中站穩腳步的關鍵領導公司。據統計，自2014年10月蘇姿丰上任以來，股價至少成長1300%，在2019年AMD股價就漲了156%，也是當年標普500指數企業中表現最好的。
在半導體的戰場上，蘇姿丰巾幗不讓鬚眉，也讓她獲獎無數。她是首位獲得電機及電子工程師協會（IEEE）羅伯特諾伊斯（Robert N. Noyce）大獎的女性。被「財星雜誌」（Fortune）評選為2020年年度商業人物第2名，以及「巴倫周刊」（Barron’s）2019年世界最佳執行長之一。2020年，《財富》雜誌評選為「年度商界風雲人物」（排名第 2 位）。2021年，《財富》雜誌評選的「商界最具影響力女性」 。
過去曾有媒體訪問蘇姿丰如何成功？她認為是自己喜歡挑戰的個性成就了她，她以她工作為例子，她說雖然很多決策無法在短期內看到成效，但她會放手一搏、大膽嘗試，以「5%法則」（5% Rules）為策略準則，也就是雖然無法一下子有50%的成長，但可以挑戰看看進步5%，如此一來經營團隊與夥伴們才能有動力踏實地往前邁進。
再來就是看對方向，有了冒險的勇氣，最終有了成果，並從中記取教訓並且再度學習、調整下一步，其實就跟在實驗室裡做實驗是一樣的。蘇姿丰曾說「當時2014年自己接手時，對我們而言，最重要的事情就是選擇正確的科技領域，把重點放在未來，什麼是未來產業的走向？什麼又是未來大家會注意到的？等公司準備好了就值得賭一把。」父親灌輸的「居安思危」，讓蘇姿丰學會冒險前先準備好，等機會來了，成功自然而然就是自己的。