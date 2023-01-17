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俗女謝盈萱變美！44歲喊「時候到了」：看能打到什麼程度

▲雙金影后「俗女」謝盈萱超有女人味！高貴出席比利時國際精品DELVAUX 2023春夏系列發表會，穿上童趣粉綠色貼身洋裝，還在腰間挖空展現近期積極健身的好曲線。沈迷職人精神與工藝的她，被現場美包燒到，自曝現在44歲「時候到了」，鬆口「可以為自己做不一樣的投資」；更許願至今還沒有機會嘗試過的武打戲，希望能在45歲前達成，想要知道自己能夠在一個角色裡「打到什麼樣的程度」。（圖／記者蕭涵云攝）
▲雙金影后「俗女」謝盈萱超有女人味！高貴出席比利時國際精品DELVAUX 2023春夏系列發表會，穿上童趣粉綠色貼身洋裝，還在腰間挖空展現近期積極健身的好曲線。沈迷職人精神與工藝的她，被現場美包燒到，自曝現在44歲「時候到了」，鬆口「可以為自己做不一樣的投資」；更許願至今還沒有機會嘗試過的武打戲，希望能在45歲前達成，想要知道自己能夠在一個角色裡「打到什麼樣的程度」。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/台北報導

雙金影后「俗女」謝盈萱今（17）日難得高貴亮相，出席比利時國際精品DELVAUX 2023春夏系列發表會，向來低調中性的她，首度合作高奢皮具世家，穿上童趣粉綠色貼身洋裝，還在腰間挖空展現近期積極健身的好曲線，展現浪漫女人味。沈迷職人精神與工藝的她，被現場美包燒到，自曝現在44歲「時候到了」，鬆口「可以為自己做不一樣的投資」；更許願至今還沒有機會嘗試過的武打戲，希望能在45歲前達成，想要知道自己能夠在一個角色裡「打到什麼樣的程度」。

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顛覆以往低調形象，以亮麗裝扮現身的謝盈萱，為DELVAUX 2023春夏系列發表會站台，穿上童趣粉綠色貼身洋裝，還在腰間挖空展現近期積極健身的好曲線，直說自己平常也很少如此打扮，「但這也是有趣的地方」，今天體驗過後，覺得以後可以嘗試更知性女人味的私服，笑稱連說話和行動都變得優雅。

謝盈萱受訪時坦言，會知道DELVAUX是因為《來自星星的你》主角全智賢，在劇中飾演百變女明星千頌伊，令人眼睛為之一亮的行頭。她認為千頌伊的角色很有趣多變，認為整齣劇出現在身上的選擇，都有為主角個性加分，當時也自然對經典的Brillant手袋印象深刻。

同樣作為演員，謝盈萱認同身上的物件，的確是可以幫助進入角色，也可以成為亮點。沈迷於職人精神與工藝的她，分享手上拿的榛果色Pin Mini水桶包，上頭的柳條和皮革編織的難度令她折服，因繁複做工全球僅限量1000個，讓謝盈萱不禁脫口「嗯，身為台灣第一個拿到的，請讓我拿個夠」。但她透露自己選包還是最看重製作，對於工藝度要求很高，有沒有限量倒是其次。

▲雙金影后「俗女」謝盈萱，穿上童趣粉綠色貼身洋裝，展現女人味。（圖／記者蕭涵云攝）
▲雙金影后「俗女」謝盈萱，穿上童趣粉綠色貼身洋裝，展現近期積極健身的好曲線與女人味。（圖／記者蕭涵云攝）
▲謝盈萱展現近期積極健身的好曲線。（圖／記者蕭涵云攝）
▲謝盈萱手上拎著限量新款DELVAUX榛果色Pin Mini Bucket Osier Dream Calf。（圖／記者蕭涵云攝）
謝盈萱表示獲得金鐘獎後又緊接著金馬獎主持工作、還忙著搬家，一直還沒有時間好好犒賞自己，被問到今天是否打算下手，媒體話都還沒問完，謝盈萱笑得可愛並搶著肯定回答「噢今天！嗯～～～」，透露剛剛工作時一直有在偷偷觀察物色。坦言家中還沒有這等價位的包款，謝盈萱直說，因為之前覺得時候還不到，現在覺得都44歲「時候到了」，總算鬆口「可以為自己做不一樣的投資」。她認為「東西不在多、而在精」，既然要支出，就會選實用且喜歡能長久使用的東西，屬於「不買則已，一買就要好好為自己選擇」的類型，覺得自己需要經典的款式在身上，最好可以當傳家寶。

忙碌的她透露過年初四、初五就要開工了，今年電影和戲劇作品都有在談；謝盈萱更許願至今還沒有機會嘗試過的武打戲，希望能在45歲前達成，想要知道自己能夠在一個角色裡「打到什麼樣的程度」。雖然角色還沒個譜，但最近有在積極健身，把肌力先練起來。

DELVAUX 2023最新春夏主題以比利時愜意的夏日海灘、沙丘、海風、海濱城市的生活與建築為靈感，以天藍色、仙子粉、雪酪黃、蘆薈綠等等活潑輕盈的多變顏色，洋溢悠閒的度假美好回憶。經典光亮白Brillant PM Pompon在包身上綻放繽紛花朵；俐落革新的Tempête手袋，延續以帆船為靈感的初版廓形，推出Tempête托特包及Tempête Crush款式；而Pin系列則打造兩款全新Co-Pin及Pin-Toy手袋，展現小巧搖曳曲線的玲瓏身姿。

▲DELVAUX 2023春夏系列作品，去年9月底於巴黎時裝週亮相後，今年初正式抵台巡迴。（圖／記者蕭涵云攝）
▲DELVAUX 2023春夏系列作品，去年9月底於巴黎時裝週亮相後，今年初正式抵台巡迴。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全新沙丘色、燕麥色新品，包括DELVAUX燕麥色＋白蘭地色Tempete、DELVAUX暖棕色Lingot Clutch。（圖／記者蕭涵云攝）
▲全新沙丘色、燕麥色新品，包括DELVAUX燕麥色＋白蘭地色Tempete、DELVAUX暖棕色Lingot Clutch。（圖／記者蕭涵云攝）

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