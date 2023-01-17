特企／白天嗜睡、夜晚鼾聲如雷　醫曝「這方法」有助好眠

台北館前星采牙醫診所院長傅筱芸提醒，打鼾是身體提供的一種警訊與疾病症狀，若每週超過3個晚上都有打鼾問題，那就要特別留意了！多數民眾可能會覺得打鼾無傷大雅，但持續打鼾可能伴隨而來的是呼吸暫停或呼吸中止的危險。據統計，打鼾者中有將近五成以上伴隨「睡眠呼吸中止症」，它是慢性病的一種，可能會造成身體長期缺氧，引發血管發炎，進而導致高血壓、心律不整、中風等心血管疾病。此外，呼吸中止症也會打斷睡眠以致睡不飽、身體發炎、白天容易嗜睡、注意力不集中等問題，且嚴重還有猝死的風險！
美國梅友醫學中心研究也顯示，長期睡眠不足會加速老化，進而引發憂鬱症，使得體力、精神狀況大受影響。因此，別再以為打鼾就是睡得很熟、很好。院長傅筱芸說明：「若有鼾聲如雷、聲響影響伴侶關係或睡眠品質、淺眠多夢且常常睡不好、睡覺時會被嗆到，呼吸不太順暢、起床時感到口乾舌燥或喉嚨痛、白天精神無法集中，容易感到疲憊、夜尿頻率增加等狀況出現，應提高警覺並及早尋求專業醫師的協助，以改善生活品質、遠離疾病風險。」
目前打鼾的治療方式有很多種，可依不同的呼吸道結構和個人意願選擇，除了改變生活型態(避免酒精、抽煙、肌肉鬆弛劑以及安眠藥等會加重打鼾的作用物)、睡姿習慣(由仰臥改為側臥，可以減輕呼吸道阻塞)等，過往患者多會選擇配戴睡眠呼吸器、止鼾牙套入睡或手術治療，但常因口腔有異物感或配戴不舒服而中止治療；而手術治療因屬於侵入式，多數患者會擔心傷及喉嚨或無法忍受疼痛而卻步。普遍治療打鼾的效果可達六到九成，對輕中度睡眠呼吸中止症有一定效果，但是無法根除病因，只能改善症狀，且不適用於嚴重睡眠呼吸中止症。
然而，近年來已可透過止鼾雷射來改善打鼾問題。傅筱芸說明：「止鼾雷射是一種非侵入性的低能量雷射療法，利用雷射通過呼吸道黏膜和軟組織中的膠原蛋白收縮，引起柔和的緊縮效果，可以降低睡眠呼吸中止的發生次數並降低打鼾幅度。不會對呼吸道黏膜組織造成損害，完整的治療約需要3至6次，改善打鼾問題，提高患者的睡眠品質。」止鼾雷射術前不需麻醉或服藥，療程時間約30分鐘，術後無需特別照護，不影響正常生活作息，相對於其他手術或輔助工具，止鼾雷射是種舒適、輕鬆的治療方法，可幫助患者及枕邊人一同恢復夜夜好眠，成為了許多民眾的止鼾治療新選擇。傅筱芸也強調，每個人的打鼾情況不盡相同，建議選擇專業診所及信任的醫師進行評估，接受適當治療，才能有效解決睡眠困擾，並同時給予伴侶或家人良好的睡眠品質！
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