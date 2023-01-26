電鍋煮飯只會丟地瓜？媽丟「1物」香Q又甜：看電視學到的
電鍋是家戶幾乎都配有的廚具之一，因其非常方便，包括煮飯、燉雞湯、蒸蛋、清蒸魚等等都能廣泛運用，是婆媽煮菜的好幫手。然而大家最常使用電鍋來煮飯，不少人為了讓飯有香甜口感，會在煮飯時加入地瓜，吃起來相當可口。不過，近日就有網友分享自己的獨門作法，在煮飯時放入「冰塊」，表示看電視看到並且學習，沒想到煮出來的飯真的香Q又甜，引起討論。
編輯中心/綜合報導
一名網友在臉書社團「廚藝公社」貼文指出「這是我看電視學來的，煮飯的時候放進冰塊，米飯會更香更Q」只見貼出的照片當中，在烹煮米飯的鍋內加入許多冰塊，結果成品打開，米飯感覺的出來粒粒分明，看起來非常好吃。
貼文一出，不少網友大開眼界表示「真的假的啦？可以放冰塊？」、「不會水分太多？變成粥？」、「第一次看到這種作法，太神了吧」、「冰塊增加，水就要減少，按自需的比例，我也煮過，真的有差」、「冰塊增加水就要減少喔！真的有變Q甜」、「試過，真的非常Q甜，我是看日本電視節目學來的」。
另外，有網友不解其原理為何，就有內行人出面解釋，表示「因為米飯裡頭製造甜味的酵素，只要高溫80度時，就會終止分解，加了冰塊，低溫的時間被延長，分解的時間跟著增加，當然米粒就變的甜又Q」、「加冰塊的用意可能是不讓鍋內水溫升太快，讓米保持低溫加熱，讓溫度滲入米心，且米外部也不會因為加熱過久而變的濕黏，原理就跟煮冷凍水餃中間要再加水降溫的原理一樣喔！」（編輯：張嘉哲）