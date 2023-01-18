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宋逸民教會登記「網購公司」？王瑞玲再丟證據：瞎爆了

▲王瑞玲質疑宋逸民教會為何營業項目登記為網購公司。（圖／記者葉政勳攝）
▲王瑞玲質疑宋逸民教會為何營業項目登記為網購公司。（圖／記者葉政勳攝）

娛樂中心／綜合報導

前「藝起發光」教友、資深醫藥記者王瑞玲猛打宋逸民牧師夫妻作假見證、奉獻金流不明等爭議，雙方隔空交火，王瑞玲昨（16日）深夜在臉書秀出查詢宋逸民教會營業登記截圖，傻眼大呼：「原來我奉獻的錢是交給了網購公司的人！！！」

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▲王瑞玲（左一）爆宋逸民（右一）趕走教友內幕。（圖／翻攝自王瑞玲臉書）
▲王瑞玲（左一）對宋逸民（右一）砲火不減。（圖／翻攝自王瑞玲臉書）
王瑞玲到財政部稅務查詢系統，輸入「台灣藝起發光促進協會」，登記營業項目顯示「經營網路購物」，她不敢置信：「原來我奉獻的錢，不是給神也不是給教會，是交給了網購公司的人，真的是...瞎爆了！」

▲王瑞玲秀出藝起發光在財政部登記的營業項目是網購公司。（圖／翻攝自王瑞玲臉書）
▲王瑞玲秀出藝起發光在財政部登記的營業項目是網購公司。（圖／翻攝自王瑞玲臉書）
儘管宋逸民駁斥王瑞玲爆料教會花錢請網軍，「這完全是莫須有的事 」，王瑞玲依舊緊咬，再度狠酸一番，並強調一定會親自去國稅局查個清楚，最後嗆宋逸民：「配不配得當牧養人，不是自己爽了！」

對此，藝起發光在貼文下留言：「王小姐您好：藝起發光是沒有任何營利的機構，也完全免稅。不過，因為這二年我們有開立YouTube頻道播放逸民牧師的講道影片以及教會的敬拜影片，所以是完全按照國稅局的要求申請，是完完全全合法的喔！」

▲▼王瑞玲批宋逸民夫妻洗腦教友。（圖／翻攝自藝起發光臉書）
▲藝起發光強調教會沒有任何營利、合法立案。（圖／翻攝自藝起發光臉書）
藝起發光向王瑞玲表示，若真的覺得教會有任何不公不法之處，可以依法律程序來保護自身權益，不要再利用於媒體上放話及做文章的方式，浪費社會資源和造成大家的混亂及困擾。（編輯：楊穎軒）

▲藝起發光和王瑞玲在臉書上互槓。（圖／翻攝自王瑞玲臉書）

▲藝起發光和王瑞玲在臉書上互槓。（圖／翻攝自王瑞玲臉書）
▲藝起發光和王瑞玲在臉書上互槓。（圖／翻攝自王瑞玲臉書）

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