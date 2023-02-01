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妙齡女教師染細菌性肺炎險致命？醫：這類人得要做這件事

▲中國附醫內科部副主任夏德椿提醒，「病毒合併細菌性感染會增加重症的機會，肺炎高危險群相關的流感、肺炎鏈球菌、新冠肺炎疫苗建議應施打。」（圖／夏德椿提供）
▲中國附醫內科部副主任夏德椿提醒，「病毒合併細菌性感染會增加重症的機會，肺炎高危險群相關的流感、肺炎鏈球菌、新冠肺炎疫苗建議應施打。」（圖／夏德椿提供）

生活中心/綜合報導

2022年新冠肺炎本土案列死亡人數達14,417人，超越2021年十大死因第三位肺炎的13,549位。而根據美國CDC統計，本流感季到目前為止，至少2,000萬人感染，210,000 人住院，13,000 人死於流感，累積住院人數高於更是十年來最嚴重的一次，高達以往季節性住院的四倍之多。

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流感、新冠肺炎　當心併發細菌性感染

身為胸腔重症權威，中國附醫內科部副主任夏德椿說，「新冠肺炎是病毒感染，上述所提到第三大死因的肺炎，是細菌性肺炎，如：肺炎鏈球菌，或其他非新冠病毒引起的肺炎。感染新冠肺炎或流行性感冒後，人體的抵抗力會變差，就有很大的機會合併其他細菌性肺炎，也有可能增加重症、死亡的機會。」

每年季節交替、天氣冷熱變化大，流行性感冒這些病毒性感染會都會增加，常常雙手去碰一碰再去摸臉鼻就很容易被傳染，如果能做好勤洗手、戴口罩，再加上抵抗力維持好，就可以把感染控制到一個程度，一旦輕忽，便會造成感染症的上升。

肺炎鏈球菌肺炎，較容易感染抵抗力差的病人，就統計學上是5歲以下幼童、65歲以上長者都較會得到肺炎鏈球菌肺炎感染，而免疫功能不好，長期用類固醇治療或是有慢性呼吸道疾病、心臟病、糖尿病、肝硬化，做過脾臟切除的民眾，這些人比較容易感染後併發重症，有可能造成菌血症、敗血症、腦膜炎。

讓夏德椿印象最深刻的是，曾收治一名30幾歲年輕女老師，平常健康狀態不錯，感染肺炎鏈球菌後，住院接受抗生素治療，原本預估接受一個禮拜的抗生素即可出院，結果她併發高致命性的腦膜炎，嚴重到需住加護病房，非常積極治療才救回一命。

老幼不同　長者先13後23　保護力最完整

夏德椿說，「病情會這麼嚴重的年輕病友，第一點還是要了解她有沒有其他原本不知道的隱藏疾病。第二點，就是侵襲性肺炎鏈球菌感染症是有疫苗可預防的，我們也會積極建議這類的病人，要施打肺炎鏈球菌肺炎疫苗。」

台灣目前有兩種肺炎鏈球菌疫苗，23價肺炎鏈球菌多醣體疫苗和13價結合型肺炎鏈球菌疫苗。夏德椿表示，這兩種肺炎鏈球菌疫苗的原始設計不太一樣，成人如果從來沒打過肺炎鏈球菌疫苗會建議從13價結合型先打，如果是上述提到的高危族群，建議可以再補打23價，保護力會最完整。但是，如果是出生滿六週以上，二歲以下幼童，就建議打13價結合型疫苗，台灣政府也有提供滿二個月、滿四個月、滿一年各一劑公費的13價結合型肺炎鏈球菌疫苗，如果行有餘力，也可以在滿六個月時多打一劑自費的13價肺炎鏈球菌疫苗。

流感、肺炎鏈球菌肺炎、新冠肺炎的感染，都是無所不在的，要怎樣降低自己被傳染的機會？夏德椿建議，「相關的疫苗一定要打，流感疫苗每年都要打，因為每年流行的病毒株型態都不太一樣；肺炎鏈球菌疫苗是目前唯一可以預防細菌性肺炎的疫苗，而新冠肺炎因為他病毒株的變異數較大，醫界也還在摸索。同時要勤洗手、戴口罩，口罩該換則換，不要為了省錢，一個口罩戴兩、三天，那沒意義。因為這些病毒、細菌可以在口罩表面上，存活好幾天，流感季，也要避免在公共場所、密閉空間待太久。其他就是自己的抵抗力，像均衡飲食、足夠睡眠、規則運動，也有助維持好的抵抗力。」

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