房市／物件有高氯離子風險　信義房屋房仲提醒屋主降風險

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林佳靜笑說，一開始，屋主的確會認為「妳幹嘛一直找我房子的麻煩？」很疑惑為什麼一定要看得這麼仔細，更擔心是否因此導致房子賣不出去？但林佳靜以「立場互換」的方式向朱先生說明，如果買方找房仲看屋，房仲事先了解屋況上所有問題，且清楚告知，買方是不是比較安心？反過來說，在清楚了解屋況後，若買方評估仍能接受且願意購屋，對屋主而言也省去了日後發生交易糾紛的風險，「買方只會針對價格跟屋主溝通，但不會因為屋況而產生爭執！」
一聽，朱先生立刻了解清楚揭露屋況的重要性，因此，在他自售房屋的網頁中，也比照林佳靜提供給他的文件、照片規格，清楚揭示屋況。為此，朱先生還特別致電信義房屋總公司表達感謝，讚許林佳靜完全站在客戶的立場思考，替買賣雙方都降低了交易風險。
信義房屋提供買賣雙方「四大保障，兩大安心」，包括由漏水保固、買賣價金履約保證、高氯離子瑕疵保障、高放射瑕疵保障構成的四大保障，以及凶宅安心保障服務、蟲蛀保障專案等兩大安心，秉持「先義後利」原則照顧消費者權益，盼讓消費者更安心成家。
即使部分物件不在保固條件內，仍可以透過信義房屋長期以來全台直營、完整培訓的專業人才養成系統，由房仲經紀人盡到清楚告知、詳實巡檢屋況等義務，完成消費者保障的拼圖，而這也是信義房屋作為國內唯一全台直營房仲公司的最大優勢之一。