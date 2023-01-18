宋逸民教會氣炸了！自清非網購公司 轟王瑞玲：惡意重大
前「藝起發光」教友、資深醫藥記者王瑞玲猛打宋逸民牧師夫妻作假見證、奉獻金流不明等爭議，雙方隔空交火，王瑞玲昨（16日）在臉書秀出宋逸民教會營業登記截圖，質疑「原來我奉獻的錢交給網購公司的人」，教會今二度發千字文自清，怒斥王瑞玲炒新聞、惡意誣陷教會，「王小姐一次又一次的荒腔走板及不實之發文，已堆疊進而足以突顯其重大惡意之程度！」
娛樂中心／綜合報導
藝起發光在粉專發文，搬出公司法法條，強調教會是「協會」不是網購「公司」，並稱王瑞玲持有記載有本協會名稱、統一編號，且金額經自己核對無誤、合法有效的捐款收據，現在卻翻臉誣指捐款給網購公司，根本自打嘴巴，怒指王瑞玲再次以不實文字誤導大眾、傷害教會名譽。
王瑞玲另反駁藝起發光自稱是非營利機構，指協會的YouTube頻道就是她本人開啟營利功能，對此，教會表示，去年10月份透過會計事務所依法進行該項目登記，並依法處理申報、列管本會帳目，收到的每筆捐款也一定會依法申報，無法接受王瑞玲把兩件事掛勾。
藝起發光同意王瑞玲說要去國稅局查個清楚，期待對方公布調查結果，最後痛斥：「王小姐一次又一次的荒腔走板及不實之發文，已堆疊進而足以突顯其重大惡意之程度，萬望理智媒體及閱聽大眾，細省本會發文之內容，即可清楚釐清真相，而免受王小姐不實且惡意發文之利用，淪為其工具。」
王瑞玲在貼文下留言：「麻煩請提告我本人，我會準備妥所有資料和訊息錄音檔，對簿公堂。有官司的主內們，是無法待在國度事業的。」雙方一來一往，據理力爭，各有立場，毫無交集。（編輯：楊穎軒）