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小S大女兒助陣蘇打綠！青峰緊張「她會K我們耶」

▲小S大女兒Elly許曦文（前排左二）擔任魚丁糸歌曲的MV女主角。（圖／環球音樂提供）
▲小S大女兒Elly許曦文（前排左二）擔任魚丁糸歌曲的MV女主角。（圖／環球音樂提供）

記者吳雨婕/綜合報導

魚丁糸（蘇打綠）復刻2007年經典作品《這天（魚版）》單曲數位上線，等待16年的MV也終於誕生了，邀來《當男人戀愛時》億萬票房導演殷振豪執導，以及小S的大女兒Elly許曦文擔綱女主角。

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Elly首度挑大樑擔綱女主角，除了劇情式MV要挑戰演戲，很多情緒要掌握之外，飾演高中儀隊的她，更是操槍、拋槍樣樣來，在練習過程中Elly數度被槍桿打到頭，青峰緊張地問：「妳媽媽知道這件事嗎？我覺得她會想辦法K我們K回來耶！」還開玩笑要Elly晚上10點後再告訴媽媽，這樣她比較不會記得，Elly則是深深佩服整齊劃一的儀隊，在一起拍攝的現場，看到大家每個動作都做足90度或是特定的角度，而且還能保持動作和表情的帥氣度！但練習得辛苦對Elly來說並不打緊，真正讓她壓力山大的”大魔王”，是有幾場哭戲一開始哭不太出來，讓她非常緊張。

▲小S大女兒Elly許曦文擔任魚丁糸歌曲《這天（魚版）》MV女主角。（圖／環球音樂提供）
▲▼小S大女兒Elly許曦文（上圖中、下圖）擔任魚丁糸歌曲《這天（魚版）》MV女主角。（圖／環球音樂提供）
▲小S大女兒Elly許曦文擔任魚丁糸歌曲《這天（魚版）》MV女主角。（圖／環球音樂提供）
 
和媽媽感情甚篤的Elly表示，媽媽有親自監督她的動作夠不夠挺拔；而回想起以前第一次聽到《這天》，Elly覺得很好聽，跑去與媽媽分享，結果小S立馬回說：「我認識他們啊！」當時Elly以為媽媽在開玩笑，沒想到今天能有機會一起合作MV！Elly也直嚷很想看魚丁糸演唱會，希望屆時學校不要出太多的功課，青峰幽默回應Elly：「希望妳可以來，因為10多年來，邀請妳媽媽，結果她從來沒有一次願意來，沒關係！妳才是主角、獨立的個體，歡迎自己來看演唱會喔。」

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