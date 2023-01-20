UBA／坦克史魯齊大爆發轟37分　健行大勝過關

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但這名107學年率臺中神岡戰打下JHBL國中聯賽甲級亞軍、隊史唯一，108學年進能仁家商菜鳥球季旋戴上冠軍戒，高二、三再各添第五、三名的「假中鋒」，此戰先發嘗鮮，可不是來「逛花園」。
他兩分球21投中17、命中率高達八成一、三分球3投中1，豪取生涯最高的37分及10籃板5助攻，3項悉寫個人UBA單場三新高，首度「雙十」，繼對文化拿14分後，第2場得分上雙，八成一命中率更是對義守1投中1之外，本季最準。
搭配3隊友得分也兩位數，近兩季第三健行科大117：51輕取僑光科大，本階段完美4連勝，111學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽，第三階段打完，累計10勝1敗，104學年起轉戰一級後，已連8季晉八強。
劉孟竹說，年假開始，初五收假後，全隊拉至臺南臺鋼獵鷹主場特訓，對抗賽前，應也會先碼過年遊戲「logoshot」助興，獎金多少再議。
此役另一聚焦是，107學年起替健行連打4季的劉彥廷，上季中離隊、本季降轉至僑光科大後，雙方第一次由隊友變對手，去年1月6日上季預賽首逢僑光，劉彥廷仍披健行戰袍，先發24分鐘18分12籃板，健行114：82贏球，今天他換裝演出，先發37分鐘三分球8投中3，23分9籃板，依然水平之作，但僑光、劉彥廷輸球。
對此，上季仍披政大戰袍，本季轉來健行的蔡宸綱，上季曾在預賽政大對健行時，與劉彥廷有過交手經驗，今天蔡宸綱雖休息，未登錄在12人上場名單，但全程觀戰的他說：「今天雖未再與劉彥廷過招，但他打得仍很好。」
與劉彥廷多次攻防的先發小前鋒丁冠皓則說：「首度跟劉彥廷卯上，感覺確有一點小微妙，但這屬常態，平常心，他雖還是很準，但我也賞了他一記辣鍋，公私分明。」
先發17鐘三分球6投中3拿11分6籃板的丁冠皓也自爆：「該蓋的鍋得蓋，尤其球打多了，攻防之間，彼此『聊』一下難免，但肯定是無傷大雅。」
他說，本季肯定最後一年，應會投入選秀，前提得有球隊要，自己當然有信心。
一戰打出代表作，今天的最佳主角史魯齊說：「手感好該投就投，沒給自己壓力，但得謝謝學長罩我。」
UBA初體驗，第一年開季就10勝順利晉八強，史魯齊說，肯定想再拚四強、替健行重返睽違兩年的冠軍賽，至於新人王，他說，團隊較重要，那是其次，一切隨緣。
對於母校神岡睽違3季，日前又闖進本季JHBL八強，也是107學年他領軍拿第二後最佳演出，史魯齊說，他知道小學弟唐張聖峰，因球風、體型跟他很像，被喻為「小史魯齊」，且很強，與第一射手黃瀚陞，都是神岡的希望。
健行第一節24：18小贏，第二節28：9後雙方即無懸念，史、丁之外，大二射手黃信翔替補23分鐘，三分球7投中4拿20分6籃板，迄今打6場三分球共45投中21，命中率達四成六七，場均14.7分，含3場破20分。
大一菜鳥潘偉傑替補27分鐘，三分球也是7投中4拿19分雙新高，另有5籃板3助攻2抄截，開季打10場5場得分上雙，場均9.3分，三分球共46 投中15。