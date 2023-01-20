網球／激戰5盤卻被禁止上廁所　Murray嗆主審「是笑話」

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在第5盤開始之前，Murray對著主審大發脾氣，因為對方不允許他去上廁所，而且態度非常堅決。這位英國名將憤怒的稱這個決定是「一個笑話」，而且十分不尊重自己。
「我尊重規則，但讓我們在比賽中打到凌晨3點——甚至是**的凌晨 4 點——還不允許我們小便是很無禮(disrespectfu)的。」Murray如此說道。
這不是Murray第一次抱怨大滿貫的如廁規則，只不過上一次他的立場是站在另一方，2021年美國網球公開賽上，他和Stefanos Tsitipas進行交手，因不滿對方多次長時間地在廁所中逗留，因此在比賽中憤怒抗議。
該場比賽Murray在激戰五盤後落敗，賽後他在推特上寫道，「Stefanos Tsitipas在這場比賽中去一次洗手間所花的時間是Jeff Bazos飛去外太空所花時間的2倍。」Murray聲稱Tsitipas每次上廁所都要20分鐘——在此之前，亞馬遜創始人Bazos從德州沙漠飛上外太空僅花了10分鐘。
正是Murray在這場比賽中的抗議，導致了ATP官方在巡迴賽選手上廁所的規則上進行改動，每場比賽單名選手只被允許上廁所一次，時間為3分鐘；如果要求更換衣服，將額外多2分鐘。