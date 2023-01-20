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NBA／勇士小球陣容重回先發　Kerr解釋變陣原因

▲Jordoan Poole。（圖／美聯社／達志影像）
▲Jordoan Poole。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

金州勇士今(20)日在比賽中以118:121不敵波士頓塞爾提克，此役灣區做出陣容改變，讓後衛Jordoan Poole取代中鋒Kevon Looney先發，主打一個小球陣容，賽後總教練Steve Kerr也解釋了之所以變陣的原因。

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勇士隊在這場比賽中對於先發陣容的改變，並沒有讓他們取得勝利，不過這畢竟只是一場例行賽，而且對陣的是全聯盟戰績最佳的塞爾提克，球隊教練團還是必須放眼長期的盤算，而不是追求短期的一個結果。

Kerr賽後受訪時表示，自己只是想嘗試看看不同的組合，希望能產生一些火花，「這是我們這段時間裡首次讓所有人都能健康出賽，我們知道這套陣容的得分爆發力強，尤其是在對陣塞爾提克的比賽，你必須打開空間，他們有一個強大的前場、出色的側翼，所以我感覺這樣的調整能幫助到我們。」

「我想我會繼續這樣調度，看看這個陣容的先發情況如何。今晚很順利，Looney在板凳席上表現出色。」勇士隊上一次擺出小球陣容先發是在NBA總冠軍賽第4戰，他們使用Otto Porter Jr代替Looney。

小球陣容一直是勇士致勝的法寶，2015年總冠軍賽第4戰他們讓Andre Iguodala換下Andrew Bogut，贏得了王朝的第一冠，之後死亡五小的威名不脛而走。

被拉上先發的Poole這場在進攻端充滿活力，Looney對於以替補身分出賽做出貢獻也不陌生，而且這套陣容很好的限制了Jayson Tatum和Jaylen Brown，讓他們在前三節的表現差強人意。

不過勇士仍有問題要去面對，在Jonathan Kuminga、Andre Iguodala、JaMychal Green、James Wiseman此役缺陣的情況下，他們的小陣容在運動能力及身材上的劣勢被進一步放大，這也是球隊未來要去克服的。

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