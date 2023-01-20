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伊朗女遭斬首遊街！家暴夫刑期曝光　判的比沒戴頭巾還輕

▲伊朗人妻莫娜長年遭丈夫家暴，最後更慘遭對方殺害。（圖／翻攝自每日郵報）
▲伊朗人妻莫娜長年遭丈夫家暴，最後更慘遭對方殺害。（圖／翻攝自每日郵報）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

伊朗去年2月曾發生一起恐怖命案，1名男子光天化日下，持刀拎著女性頭顱在街上遊走，嚇壞不少路人。伊朗媒體聲稱這是樁榮譽殺人案件，兇手在長期家暴年僅17歲的妻子後將她殺害，近日審判結果出爐，丈夫僅獲刑8年2個月，引起伊朗社會公憤。

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該事件發生於伊朗庫茲斯坦省（Khuzestan）的阿瓦士市（Ahvaz），當時1名叫黑達利（Sajjad Heydari）的男子，被目睹拎著妻子莫娜（Mona Heydari）的頭顱，光著腳在社區裡行走，嚇壞一堆路人，但黑達利卻好像什麼都沒發生一樣，臉上甚至掛著微笑，讓人不寒而慄。

▲伊朗男子黑達利將年僅17歲的妻子斬首並遊街。（圖／翻攝自每日郵報）
▲伊朗男子黑達利將年僅17歲的妻子斬首並遊街。（圖／翻攝自每日郵報）
當時的報導指出，黑達利與莫娜本為表親，莫娜在年僅12歲時就被逼著嫁給了黑達利，2人育有1子。由於黑達利婚後長期有家暴行為，莫娜為了兒子吞忍數年，最後仍無法忍受而逃到土耳其，希望能與黑達利離婚。

後來在家人的勸說下，莫娜勉強從土耳其回到伊朗，想不到第2天就慘遭丈夫殺害，還被懸首遊街。此事促使伊朗的民權人士推動防止家庭暴力的法案。

根據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，伊朗司法機構發言人塞塔耶什（Massoud Setayesh）在回答有關判決的問題時表示，被害人丈夫被判「故意謀殺、故意攻擊和擾亂公共秩序罪」，另一名被告（受害者的姐夫）也因共謀被判45個月徒刑。

審判結果引發了伊朗社會廣大的輿論批評，甚至有人將此案與伊朗女性製片人伊蘭洛（Mozghan Ilanlo）的情況做對比，後者僅因摘下頭巾就被判處10年徒刑。

針對外界質疑刑期過輕，該發言人聲稱，由於被害人家屬已經原諒了被告，所以就沒有依法判處死刑，只是本案在私人層面雖然解決了，但公共方面仍然存在犯罪事實，故仍判處有期徒刑，強調判決符合伊朗法律。

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