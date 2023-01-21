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澀澤榮一出生於1840年（天保11年）的武藏國榛澤郡血洗島村（現為埼玉縣深谷市血洗島地區）。他的父母是一對很有經商頭腦的富農，在兼顧養蠶與其他作物的生產時，也從事藍玉（一種染料）的製造與買賣。由於從小就跟著父親一起經營藍玉的事業，因而有深厚的商業頭腦，這都成為他日後從商與建立近代化經濟制度的重要養分。然而他不只是個會打算盤的商人，還是個漢學素養很高的讀書人。五歲就開始閱讀漢文、七歲跟著表兄一起學習論語、四書五經以及日本史書。此外，他還曾經學習神道無念流的劍道，深具俠義精神。據聞他年少時幫忙父親採購藍葉時，就飽受衙門的刁難，時常感受到農工被官僚體系不合理的對待，這也成為他日後強調官尊民卑、商業與道德合一的思想。
從倒幕到成為幕臣，遊歷歐洲，以夷為師
結婚後沒幾年，他前往江戶拜師儒學家海保漁村，也加入北辰一刀流的千葉榮次郎的道場，結交了許多尊王志士，思想因而轉向尊王攘夷。1863年曾策劃偷襲高崎城，預謀奪取武器後放火燒了住在橫濱的外國人住所。之後又與長州藩策劃推翻幕府，但最後被親友制止而作罷。為了擔心連累家族，因而與父親斷絕關係並前往京都。然而當時尊王攘夷派在京都失勢，在一連串因緣際會下，回到江戶出仕當時剛就任為朝議參預的一橋慶喜。
1866年，慶喜成為幕府將軍，榮一成為幕臣（幕府的直臣）。隔年跟著慶喜的異母弟德川昭武代表幕府將軍，一同前往巴黎參加萬國博覽會，以及到其他歐洲國家視察。在這短短的一年半期間，通過同行的翻譯－亞歷山大．馮博爾的介紹，不僅學習了外語，也了解當時歐洲各地的先進制度與產業、文明與船堅砲利，更理解到資本主義的力量才是近代社會發展的火車頭。不過就在一行人參訪完即將結束之際，國內發生大政奉還。德川昭武原本打算在歐洲留學的計畫作罷，必須立即回國繼承水戶德川家，最終在12月16日率團回到日本。榮一經過這番文化衝擊後，回國隨即改穿西裝、戴上博勒帽（日語稱山高帽）並剃掉日本傳統男子的髷髮型，象徵著要讓日本改頭換面的決心。
與日本近代銀行業、建立新幣
儘管德川慶喜已經下野，榮一歸國後仍然視慶喜為主公，留在靜岡藩為慶喜服務。偽了償還新政府的貸款，榮一活用了在歐洲學習的知識，在1869年創設商法會所，這個會所具有經營物產販賣以及銀行業務的功能，因而引起新政府的關注。在大隈重信等人說服後，就任民部省的改正掛的掛長，協助制定度量衡和國立銀行條例。1871年，榮一擔任大藏權大丞、大藏大丞。協助制定新的紙幣，以減少偽鈔的流通。不過之後因為大隈重信與大久保利通有矛盾，榮一和井上馨、吉田清成所提議的改革方案停滯，榮一於1873年與井上馨一同辭官。
近代經濟團體
澀澤榮一離開公職後轉入民間的銀行界，反而開啟了另一個新局面。他在井上馨與席博爾德兄弟的幫助下，於1873年輔導第一國立銀行（現在的瑞穗銀行）的設立，並擔任銀行總監，中間歷經許多波折，他仍堅持讓該銀行走公益路線的民間借貸事業，沒讓銀行淪為財閥控制下的全營利性銀行。1877年，協助原宇和島伊達家出資建立的第二十國立銀行與第一銀行的合併協議。1892年，在以小額儲蓄為主的儲蓄銀行制度準備齊全後，與第一銀行的行員們出資建立東京儲蓄銀行（現在的里索那銀行）。之後他又陸續協助熊谷銀行、黑須銀行、武州銀行的設立。此外，他還有開設一些半官半民的特殊銀行，例如包括日本勸業銀行和日本興業銀行。
此外，榮一在實業的發展上也很有一套，他協助創設的企業高達五百多家，業別包含製紙、造船、報業、海上保險、鐵道、海運、電器、水泥、啤酒、肥料、制鋼、反電、土木等等。這些企業平均壽命150歲，至今有許多企業與機構仍然存在，有的甚至成為世界頂尖的企業。他有時還會向政府提出施政建議，為了讓民間可以募集更多資本來發展事業，因而協助創立股票市場，於1878年東京柱式取引所（東京證券交易所的前身）成立，對於創建日本近代化資本市場有很大的貢獻。
此外，澀澤榮一也積極推動教育，例如創辦商法講習私塾、與伊藤博文、勝海舟等人一起設立女子教育獎勵會和東京女學館，也參與了早稻田大學的理工科系的擴大計劃。然而儘管榮ㄧ創建這麼多的企業與機構，卻是一個不戀棧的人。只要機構一上軌道，他就會離開組織，把功勞歸給其他人。因為他的目的不在賺錢，而是要協助日本建立富強的國家，才能達到全民均富、安居樂業的終極目標。
綜觀澀澤榮一的經營哲學，就是靈活運用《論語》作為他的核心思想，也就是他所創立的「道德經濟合一說」。他認為日本若要現代化，就必須建立官尊民卑的平等社會。此外，應當擺脫傳統儒家重農輕商的思想。賺錢是好事，但也必須取財有道，不要訛詐獨佔，違背道義。如此才可以達到商業的良性競爭，才能達到國家富強、百姓均富的最高境界。從現在的觀點來看，澀澤榮一的經營觀，不就是當今社會所呼籲的企業家精神嗎？