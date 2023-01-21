日幣五千圓紙鈔上的人物　「現代紫式部」樋口一葉

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樋口一葉出生於1872年的東京府，原名樋口奈津或樋口夏子，是家中五位兄弟姐妹中的二女。父親樋口則義原本是山梨縣的農民，後來與妻子私奔來到了江戶，經過多年辛勤工作攢了些錢，買到一個德川幕府下的小官職，從而晉身為武士階級。可是就在第二年就遇到大政奉還了，不過也因為是武士身份，因而得以在東京府謀到一個還不錯的官職，開始過上富裕的生活。
儘管父親深知「知識可以改變命運」，因此都會讓孩子們上學，再加上樋口一葉又特別有讀書天份，鎮日埋首於書本之中，讓她得以在學業上有很大的發展。不過由於一葉的母親認為女子無才便是德，不如在家一起幫忙家務。因此一葉十一歲的時候就被逼迫輟學，在家照顧弟妹。性格溫馴的她儘管再不願，還是苦吞這項決定。儘管她之後還是有參加和歌的函授教學，獨自默默苦讀，但是對於無法正常學習的苦悶，也只能靠書寫日記來抒發。
一葉的遺憾，父親都看在眼裡。因此當她14歲的時候，父親就送她去中島歌子主持的和歌私塾「萩之舍」學習，那可是個只有軍政特權階級的家眷才能就讀的私塾。一葉果然不負父親期望，在校表現卓越。1888年，十六歲的她，就發表了處女作《叢中之鶯》，一舉登上了文壇。
因家道中落，而步上小說家之路
一葉十七歲的時候，遭逢家變。父親趁做官之餘，兼差做了不少生意，原本累積不少財富，卻好景不常，屢屢受挫，欠了一屁股債，最後積勞成疾、撒手人寰。之後又遭逢大哥病逝、姊姊嫁人，擔任職人的二哥也無力負擔家計，一葉只好蠟燭兩頭燒，一人撐起家計。平時在萩之舍做「內弟子」，有如女傭般做盡勞務，回到家還要幫母親洗衣、做針線。不過因為收入微薄，他們不時還是得靠典當物品度日，生活過得十分貧困。
1891年，一葉十九歲的時候，經貴人介紹到《東京朝日新聞》工作，並且跟在小說記者半井桃水的身邊，學習寫小說的技巧。1892年，一葉在桃水創刊的同人誌上發表了浪漫悲劇小說《暗櫻》，作品深具日本古典文學之美，筆觸浪漫，有少女懷春的氣息。之後她開始多產，但是內容多與愛情悲劇有關。
不過，萩之舍的師傅和夥伴覺察到一葉對桃水日久生情，因而勸她解除師徒關係。一夜為了保護名譽而離開了桃水，雖然之後也獲得在雜誌上發表作品的機會，卻依然無法解決經濟困境，因而決定做生意。
擺脫浪漫，面向弱勢
由於傳統日本社會的商人地位不高，樋口家出於武士顏面，決定去不容易被熟人知曉的下谷區龍泉寺町（今 台東區竜泉一丁目）經營雜貨店。由於店舖位在煙花柳巷的「吉原游郭」旁，是個狹長窄小而簡陋的長屋，來往的人們都是他們以前不曾交集過的底層人物。後來他們又搬到本鄉區丸山福山町，那裡盡是詭異的店舖，一葉在那裡認識了許多陪酒女侍，了解她們各自的悲涼經歷後，常常幫她們代筆寫信給恩客。這些經歷，都成為一葉創作的養分。當她離開龍泉寺町後，開始抱著背水一戰的心情，堅持寫作。在短短的十四個月裡，創作一系列面向弱勢的佳作，例如《比肩》、《濁江》、《十三夜》等等。
《比肩》是描寫一位美麗的十四歲少女，因為淪為吉原游郭娼妓，而在同儕之間遭受冷酷踐踏，並且了解到自己喜愛的男孩子今後也絕對不會接納自己的悲慘故事。這部作品受到許多文壇巨匠的讚不絕口，也使得樋口一葉自此在文壇上一砲而紅。而《濁江》是寫著一位高人氣的陪酒女侍阿力，因為跟有婦之夫源七有了不倫戀，因而身敗名裂，最後分手下場。後來又跟有錢的顧客來往，卻在她悲苦的身世曝光不久後，被源七殺害了。《十三夜》講述的是一個被官員看上美貌的女子，被娶回家之後原以為可以過上幸福日子，沒想到換來的卻是長達七年的家暴，想要離婚卻始終跳脫不出泥淖的困境。
事實上，書寫弱勢是當時文壇的潮流。因為自從甲午戰爭後，日本社會的貧富差距、社會矛盾日益拉大，使得當時的知識份子開始注意到社會底層的悲苦，因而開始挖掘在都市貧民窟中的故事，進而發展出「深刻小說和悲慘小說」、「下層社會報告文學」。由於這類文體能夠引起廣大民眾的共鳴，因而掀起一股書寫熱潮。而樋口一葉出身中產階級、經常接觸上流階級家眷，卻在做生意的短暫經歷中受到很大的文化衝擊，讓她能以女性的觀點，同情這些弱勢的女人們。她從1894 年 12 月發表〈大年夜〉開始，文學造詣引起廣大注目，之後傑作更是接踵而來，開始了日本文學史上所謂的「奇蹟的十四個月」。
不過就在她的事業正要起飛之際，不幸染上肺結核，年僅24歲就離世了。綜觀她的創作多在描寫父權體制下的日本婦女，所受盡的悲苦與不平。她用同為女性的觀點，以感性、細膩的筆觸加以同理與批判，不僅超脫性別的意識，更跨越年代的藩籬。即使過了一百年再閱讀，都可以得到很深的共鳴，也足以展現她過人的觀察力與洞見，成為近代女性文學的先驅。