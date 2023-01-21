水瓶新月來了！唐綺陽喊初一「這時間許願」：更容易實現

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唐綺陽解釋，天王星才順行不久，太陽昨天才剛進水瓶，明天凌晨水瓶新月就來，這組星象的能量帶有「顛覆、不按牌理、不理所當然」的意志，與「疏離後反而看得更清楚」的收穫，使我們「有機會忽然想通、不想再得過且過」，做出切割，做出改變，「那就針對這個部分許願吧！」
由於水瓶掌管「人際」，包含群體、大眾、社團等等，「所以在水瓶月份裡，如果你有『圈子裡混不開、不知道自己有沒有混對圈、想跟圈子更融合』的人際心願，或想經營社群平台，想增加人氣、擁有更多粉絲，或想促進人和、人望，都可借助水瓶新月許下心願。」
另外，唐綺陽也提到，水瓶也代表著「博愛、訴求平等」，所以攸關眾生利益之事，也是可以許願的重點，祈願世界和平，投入人道關懷、為動物權益發聲等，都是「共好」的正能量，「讓我們用有意識的共好，對抗無意識的共惡，促進社會的進步而非任由沉淪。」
此外，水瓶也帶來「疏離某些情境，不然看清楚，能做出切割」的祝福，「期許我們都不要被情境耍得團團轉，能夠獨立思考，不被風向盲目帶著走，擁有自己的洞見。」最後，唐綺陽表示，「2023是顛覆之年，我們的人生都有一些變化，你的變化是什麼？你會許下什麼願望呢？期待你的新改變。」（編輯：詹鎰睿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。