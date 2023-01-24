同學會「湧入百位叔叔阿姨」　謝佳見嚇壞：我像學弟

謝佳見的音樂劇《同學會！同鞋～》3月開演，近日受訪分享過年習俗，他說自己老家是道地的福州華僑，年菜必定要吃象徵長壽和喜氣的「紅酒糟雞湯麵線」，也特別透露在馬來西亞只要未婚不僅不需要發紅包，還可以領紅包，謝佳見也表示若有回鄉一定會找同學出遊，娃娃臉的他和同學站在一起，他彷彿像學弟。
記者羅凌筠/綜合報導
謝佳見印象最深的一次同學會，是前幾年參與中學同學會，謝佳見說：「因為近二十多年沒見面，也沒有在社群上聯繫，那次現場一百多人全都是中年叔叔阿姨模樣，我有點震驚。雖然知道都不是十來歲年輕人了，但可能因為工作關係，我平常比較注重運動和保養，那次同學會上我看起來像學弟。」謝佳見也很謝謝同學會每次都有邀他出席，雖然他因為不在馬來西亞，歷年出席率很低，但大家仍把他放在心上。
另一名參與演出的趙詠華，在歌壇憑《最浪漫的事》一曲成名，作為歌手45年，去年參與《同學會！同鞋～》音樂劇演出，她表示自己近十年沒有參與劇場演出，很開心能夠再次體會團體演出的感覺，演員之間的好感情也從戲內延伸到戲外，「我們真的像是一群老同學，現在只要這組演員聚會，都會直接稱呼是參加『同學會』。」
趙詠華在劇中飾演的角色，雖然家庭不圓滿，卻在同學的情誼中，找到感情的寄託，也因此成為「同學會達人」。趙詠華說自己的個性跟戲中角色很像，在朋友之中也是負責主揪的人，「年節已經從小年夜排到初五，平日工作忙，會趁農曆年跟親朋好友相聚。」愛貓的趙詠華，也趁農曆年，為家中4隻貓咪換上新衣，笑著表示貓咪等同家人，所以除夕夜也會擺上豐富的罐罐。