天冷愛吃鍋！專家曝「火鍋料熱量圖鑑」　前三名人氣超夯

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高敏敏指出，除了熱量，加工品也要少吃，大部分的加工火鍋料不外乎「高澱粉、高油脂、高鈉」，加上為了品質、風味、保存期，一定會有添加物，雖說合法的使用、不過量攝取，都不易出大問題，「但如果你追求健康，那這些肯定與你的理念背道而馳⋯（吃的量及頻率就是要斟酌的地方）」。
高敏敏透露，加工品的結著劑，讓丸類易成形，黏稠劑會增加彈牙Ｑ感，鮮味劑則增加風味，著色劑給加工品們穿上有食物顏色的外衣，抗氧化劑、防腐劑能延長保存期、避免腐壞。
那麼面對種類繁多的火鍋料的挑選要怎麼買才安心？高敏敏提到，第一招，選擇合格賣場，環境整潔衛生、低溫控管確保食品保存良好，第二招，標示清楚、包裝完整，不要亂買標示不清、來路不明的，第三招，視覺、嗅覺判斷，勿挑選產品有異味、顏色過於鮮豔、死白或暗沉的，如果結霜過多，也有可能是在冷凍櫃中存放太久了，第四招，常理判斷，如宣稱未添加防腐劑卻能常溫或冷藏保存過久，都可能是問題產品 切勿選購！
高敏敏提醒，鈉含量也是火鍋的陷阱之一，衛福部建議每日鈉總攝取量不宜超過2400mg（=6g的鹽），但基本上喝兩碗熱湯就會超標了，因此建議吃火鍋時湯底選擇普通清湯，建議選擇大骨、蔬菜、昆布等，另外想喝清湯得趁放料之前，下肉之後就不要喝。
高敏敏指出，再來多吃蔬菜，少加工食品，以及主食選擇麵類，能全穀類的更好，白飯可以替換成高纖維的根莖類食物，熱量約是白飯的一半，接著選擇低脂肉品，避免高油脂肉片，避開高油脂的霜降牛、梅花豬、五花肉、培根片，以低脂的雞肉、里肌肉、牛腱、鯛魚片為主，最後以天然辛香料調味為主，議選擇蔥、蒜、蘿蔔泥、辣椒，不要豆瓣、沙茶等或是享用原味。（編輯：賴禹妡）
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