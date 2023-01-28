連假剩2天！國道12大地雷路段曝、建議北返上午出發

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高公局表示，目前全國道路況皆大致正常，截至上午8點，交通量為13.2百萬車公里，預判今天上午重點壅塞路段，將出現在國1南向楊梅至新竹、彰化系統至埔鹽系統，北向圓山至大華系統；國3土城至關西、快官至霧峰；國5南向南港系統至頭城、北向宜蘭至坪林等路段。
下午重點壅塞路段，將出現在國1北向苗栗至湖口路段、國3北向關西至大溪路段；國3北向大山至香山路段、國1北向西螺至埔鹽路段、國3北向竹山至中興路段。
高公局建議南向用路人儘量於下午時段出發，北向用路人儘量於上午時段出發，節省寶貴時間；今天國道相關疏導措施包括15至20點國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口高乘載管制，單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0至5點暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。
高公局呼籲民眾出門務必養足精神，避免疲勞駕駛，出門前利用高速公路1968App掌握即時路況，行車注意車前狀況並保持安全距離。替代道路部分，長途建議民眾多利用台61替代國1與國3、台9替代國5、台63替代國6、台74接國4替代國1與國3台中路段；短途則建議民眾儘量利用省縣道，不要上國道。
至於省道路況，交通部公路總局指出，昨天下午時段部分觀光地區及快速公路路段車流量較高，包含台61線線西至中彰大橋路段、台9線蘇花公路沿線（東澳、南澳、和平、崇德、新城、花蓮市區等）、台3丙線紫南宮路段、台74線霧峰路段，皆有車多及壅塞情形，請民眾今天行駛上述路段時特別留意。
截至今天上午9點為止，省道路況大致上良好，因假期即將結束，公路總局預估在中午前後至下午時段，將逐漸出現準備收假返回工作地的車潮，易壅塞路段除省道主要幹線（如台9線南迴公路往屏東方向、台61線鳳鼻及竹南路段）外，銜接國道的快速公路（如台86線接國3關廟、台18線接國3中埔），預估也有車多壅塞情形。
部分短程旅遊觀光景點路段亦預估將有車多或壅塞情形，如廟宇周邊道路，包含台3線北埔老街、台19線北港朝天宮、台3丙線竹山紫南宮等，請用路人出門前先查詢交通狀況後選擇離峰時段或替代道路再出發。
為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，公路總局已協調客運業者視人潮機動增班，昨天西部國道客運共計行駛5,372班次，疏運79,440人，疏運人數較111年同期增加8.5%；東部國道客運路線共計行駛2,133班次，疏運21,981人，疏運人數較111年同期增加25.4%。
省道相關路況資訊，用路人可至「智慧化省道即時資訊服務網」、「幸福公路App」及公路總局「春節疏運專區」查詢，並請於路程中隨時注意省道沿線資訊可變標誌(CMS)及幸福公路App所提供之即時路況資訊，及早因應調整行程避免壅塞。