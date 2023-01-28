明迎收假車潮！5大地雷路段上午起壅塞、國5恐塞至晚間

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黃郁凱說，目前北區僅北向新竹路段車多，其餘路況大致正常；中部、南部地區目前車速正常；國5南向路段車速正常，但北向宜蘭到坪林路段，從下午1、2點開始壅塞，會持續到6點左右。
黃郁凱預估明天收假車潮將集中在北向路段，北部地區包括國1苗栗至湖口、國3關西至大溪預計從下午3點到5點壅塞，國5北向宜蘭至坪林預計從早上9點壅塞至晚間6點。中部地區，包括國1北向西螺至埔鹽系統、國3北向竹山至中興路段，則從下午3點到5點壅塞。
高公局表示，明天沒有實施匝道封閉措施，國5北向下午3點到晚上8點則實施高乘載管制。
至於省道路況，公路總局指出，截至今天中午前，各地交通大致順暢，下午部分路段如台2線淡水竹圍往紅樹林方向、台19線北港路段北上、台3丙線南投紫南宮路段東向及台9線蘇花路廊北上部分路段（三棧至崇德、仁水及谷風隧道、南澳及東澳市區）出現車多情形。
預估明天連假最後一天，車流集中於部分觀光景點及省道銜接高速公路路段，如台2線萬里至大武崙東向、台2線關渡往淡水方向、台3丙線南投紫南宮路段東向及台18線西向接國3中埔交流道，請用路人出門前查詢交通狀況後選擇離峰時段或替代道路再出發。
公路總局表示，已針對台61線西濱快速公路北部主要的車多路段鳳鼻至香山（台61線與台15線共線路段），已封閉部分橫向路口（竹北新港三街路口、鳳鼻隧道前竹1平交路口）；另封閉台68線南寮端西向南下出口匝道（欲南下車流可續行台68線銜接榮濱路轉相關道路至台15線南下），請用路人依現場標誌改行，以維持台15線主線車流順暢。