PLG／富邦2-3月賽程安排壓力大 許總：先專注在季賽上
臺北富邦勇士今(28)日擊敗桃園領航猿，終止最近的4連敗，不過球隊接下來仍有不小的考驗，特別是在2-3月他們由於要參加東超冠軍周的比賽，對於球員的體能負擔不小，要如何調節考驗教練團的調度。
記者黃建霖/臺北報導
此役面對聯盟龍頭領航猿，富邦有輸不得的壓力，排出了林志傑、張宗憲、辛特力、曾祥鈞和塞瑟夫的先發組合，果然也打出季後賽等級的防守，賽後受訪時球隊總教練許晉哲表示，「比賽強度本來就應該要這麼強，到時候東超只會更可怕，但我們現在還是會先專注在季賽上，畢竟東超只是(本季)其中的一部分。」
今天富邦主力球員上場時間比較長，有4人超過30分鐘，林志傑也逼近了30分鐘，塞瑟夫則達到41分鐘，許總也解釋說，「今天有非贏不可的壓力，希望藉由這場球來提升球隊的信心。」
面對接下來的賽程，許總也苦笑坦言不好安排，但現階段球隊就是要先努力在季賽取得好成績。另外，他也透露富邦本季經歷陣容大變動，新人融入的狀況非常不好，也導致老將輪換時間增加，負擔更重。
富邦在2月有7場比賽，總共5場主場和2場客場，3月有5場比賽，由於要和東超的賽程排開，因此集中在10號之後。至於東超冠軍周的賽事，富邦要在3月１日先打安養KGC，4日再對琉球黃金帝王，若能取得晉級，5號要再打季軍戰或冠軍戰。