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用路人看這邊！228連假國道交通疏導措施出爐

▲ 今年和平紀念日連假為2月25日至2月28日，共計4天，高公局今（29）日公布國道交通疏導措施。（圖／記者許若茵攝）
▲ 今年和平紀念日連假為2月25日至2月28日，共計4天，高公局今（29）日公布國道交通疏導措施。（圖／記者許若茵攝）

記者李琦瑋／台北報導

今年228和平紀念日連假為2月25日至2月28日，共計4天。高速公路局預估國道假期交通量為109至120百萬車公里，其中首日南向可達67百萬車公里，為平日的1.5倍，高公局祭出匝道封閉、高乘載管制、單一費率、開放路肩、匝道儀控、建議替代道路等交通疏導措施

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高公局今（29）日表示，檢視歷年和平紀念日連續假期交通狀況，研判和平紀念日連續假期以旅遊旅次為主，假期首2日以南向車流為主，末2日以北向車流為主。

為維持假期間合理服務水準，高公局透過大數據分析國道易壅塞時段路段，審慎研擬相關應變計畫及規劃交通疏導措施如下，並將視新冠疫情發展與天候狀況，適時機動調整相關措施：

一、匝道封閉：
(一)112年2月25日，5至12時，封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口；0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

(二)112年2月26日，5至12時，封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。石碇南向入口封閉期間，改為大客車專用入口。

(三)112年2月27日至2月28日，每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

二、高乘載管制：

(一)112年2月25日，6至12時，國1內湖至頭份（含高架堤頂、環北及機場系統）及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道。

(二)112年2月27日至2月28日，每日14至21時，國5北向蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之入口匝道（結束時間視交通狀況機動調整）。

三、收費措施：

(一)單一費率：112年2月25日至2月28日。

(二)路段差別費率：112年2月25日至2月28日，國3「新竹系統至燕巢系統」採單一費率再8折收費。

(三)暫停收費：112年2月25日至2月28日，每日0至5時國道全線暫停收費。

四、開放路肩：現有開放路肩措施照常實施外，連假期間每日增加開放路肩路段與時段供小型車行駛。

五、匝道儀控：假期間將視各交流道行車狀況實施匝道儀控管制並機動調整。

六、替代道路：

(一)國5頭城往坪林地區，建議改走台9。

(二)國1、國3新竹往返台南地區，建議改走台61。

(三)國6台中往返南投地區，建議改走台63。

(四)國3霧峰往返國1台中系統、國3中港系統，建議改走台74接國4。

七、暫停施工：

112年2月24日12時至112年2月28日24時止，高公局所轄路段全線暫停施工及例行養護作業（緊急搶修及不影響主線交通之工程除外）。

高公局表示，和平紀念日連續假期適逢花季，各地均會出現旅遊人潮及車潮，國道瓶頸路段於尖峰時段之交通需求遠大於可服務容量，故部份時段、路段發生壅塞在所難免，建議用路人多搭乘公共運輸前往目的地；如要開車出門，請先瞭解各項交通疏導措施，並多利用高速公路1968App查詢管制措施與即時路況，適時彈性調整行車時間與改道動線以避開壅塞。

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