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過年暴飲暴食小心胃食道逆流！營養師教你5招緩解不適症狀

過年暴飲暴食小心胃食道逆流！營養師教你5招緩解不適症狀
過年暴飲暴食小心胃食道逆流！營養師教你5招緩解不適症狀

每日健康-每日都做得到的健康

許多遊子在辛苦工作一年後，回家和家人團聚，享受一頓豐盛的團圓飯。然而酒足飯飽後，卻有一股灼熱感湧上胸口。過年餐餐大魚大肉的飲食模式，容易導致胃食道逆流。胃食道逆流不一定是胃酸太多，大約有10%的胃食道逆流源於胃酸不足。對此FiTLO品牌營養師何埻安統整胃食道逆流的主要原因，及其緩解方法。

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▲ 過年暴飲暴食容易導致胃食道逆流。（示意圖／Unsplash）

一、暴飲暴食造成下食道括約肌鬆弛

營養師建議，過年期間盡量三餐定時定量，避免空腹喝咖啡、過量菸酒、高油高糖的飲食，這些都會刺激胃部。

二、腹壓過大，導致食物被推回食道

腹壓過大也會造成胃食道逆流，容易發生在衣褲穿太緊的情況下，建議穿著合適寬鬆的衣物，以降低腹壓。

三、過年作息日夜顛倒，導致自律神經失調

胃部佈滿各種自律神經叢，生理時鐘一旦錯亂，就容易使胃酸分泌異常。建議維持正常作息、避免睡前吃宵夜及熬夜打牌等，讓神經系統過於亢奮的舉動。

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▲ 過年作息日夜顛倒，容易導致神經失調。（示意圖／Unsplash）

四、胃酸逆流侵蝕食道黏膜

當你感覺喉嚨沙啞、有痰及灼熱感，有可能胃食道逆流已經發生。此時應避免高油高糖、難消化的刺激性食物，例如年糕、年餅、油炸物等。

五、平時過量服用制酸劑（PPI）藥物，導致胃酸分泌不足

PPI類藥物會抑制胃酸分泌，若想避免胃酸分泌量驟降。胃酸若分泌不足，會影響消化，造成胃部不適。建議在醫療人員指示下，停止服用PPI類藥物，或是替換其他藥物。

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