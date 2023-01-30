過年暴飲暴食小心胃食道逆流！營養師教你5招緩解不適症狀

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一、暴飲暴食造成下食道括約肌鬆弛
營養師建議，過年期間盡量三餐定時定量，避免空腹喝咖啡、過量菸酒、高油高糖的飲食，這些都會刺激胃部。
二、腹壓過大，導致食物被推回食道
腹壓過大也會造成胃食道逆流，容易發生在衣褲穿太緊的情況下，建議穿著合適寬鬆的衣物，以降低腹壓。
三、過年作息日夜顛倒，導致自律神經失調
胃部佈滿各種自律神經叢，生理時鐘一旦錯亂，就容易使胃酸分泌異常。建議維持正常作息、避免睡前吃宵夜及熬夜打牌等，讓神經系統過於亢奮的舉動。
▲ 過年作息日夜顛倒，容易導致神經失調。（示意圖／Unsplash）
四、胃酸逆流侵蝕食道黏膜
當你感覺喉嚨沙啞、有痰及灼熱感，有可能胃食道逆流已經發生。此時應避免高油高糖、難消化的刺激性食物，例如年糕、年餅、油炸物等。
五、平時過量服用制酸劑（PPI）藥物，導致胃酸分泌不足
PPI類藥物會抑制胃酸分泌，若想避免胃酸分泌量驟降。胃酸若分泌不足，會影響消化，造成胃部不適。建議在醫療人員指示下，停止服用PPI類藥物，或是替換其他藥物。
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