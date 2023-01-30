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過年熬夜通宵擔心開工好累？必收藏「效率補眠」攻略、補充3類營養素

過年熬夜通宵擔心開工好累？必收藏「效率補眠」攻略、補充3類營養素
過年熬夜通宵擔心開工好累？必收藏「效率補眠」攻略、補充3類營養素

每日健康-每日都做得到的健康

過年除了吃喝玩樂之外，不少人還會連續幾日熬夜通宵，對此營養師提醒，假日里維持健康的作息也很重要，不然小心到了開工日，心情跟精神還在放假！

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營養師高敏敏在此分享調整睡眠的訣竅，再搭配好眠營養素，讓你過年通宵效率補眠：

1.分段式補眠

假期每天多睡1小時即可，不用過度補眠，精神較佳；

2.不過度補眠

晚睡或晚起，都僅以1至2小時為限；

3.慢慢調整回原本作息

假期結束前3天，每天提早20分鐘睡；

營養師高敏敏 授權提供
營養師高敏敏 授權提供
高敏敏表示，除了以上3招效率補眠的方式 ，「吃」也是一大關鍵，建議大家多攝取以下食物來幫助更好眠：

1.陽光維生素D

缺乏維生素D會導致焦慮、肌肉無力、骨質疏鬆，建議可以多補充蕈菇類、雞蛋，也可以多去戶外走走、曬曬太陽，沒有陽光的日子就吃維生素D補充劑吧！

2.礦物質鈣

鈣質幫助放鬆肌肉和舒緩壓力，建議補充含豐富鈣質的食物，如牛奶、豆乾、豆皮、小魚乾、黑芝麻等；

3.色氨酸

色氨酸有助製造快樂賀爾蒙血清素，能改善大腦壓力，而牛奶、乳酪、香蕉中都有豐富的色氨酸。

補水

另外，如果過年或平時有熬夜習慣，這時補水就更為重要！足夠的水分才能使身體健康運作、有精神，還可以幫助細胞修復、修復疲勞。

 

但高敏敏還是要提醒大家，熬夜是非常傷身的一件事，建議還是要保持良好睡眠習慣，小小放蹤是可以的，但是不要太過。

也叮嚀大家過年放縱之餘也不能忘記健康的飲食的小撇步，享用時更要控制分量，真的別吃太多，不發胖於無形之中的小細節就是「眾人皆胖我獨瘦」的成功開始，否則吃進嘴裡卻肥到身上，年後欲哭無淚啊！

 

本文經 營養師高敏敏 授權報導

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