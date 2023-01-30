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連假出遊遇塞車！　營養師提醒：當心憋出尿道炎

連假出遊遇塞車！　營養師提醒：當心憋出尿道炎
連假出遊遇塞車！　營養師提醒：當心憋出尿道炎

每日健康-每日都做得到的健康

許多家庭都會選擇在年節出遊，因此塞車的情況可想而知。若是無法及時上廁所，憋尿久了恐導致泌尿道發炎的問題。對此FiTLO品牌營養師何埻安指出，尿道發炎是因為憋尿太久。當有尿意但無法及時上廁所，時間間隔越久，越容易滋生細菌。若平日飲食過鹹、油膩，加上飲水量不足。這種情況下，憋尿會讓發炎更加嚴重。

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▲ 塞車憋尿恐導致泌尿道發炎問題。（示意圖／Unsplash）

一般來說，膀胱和輸尿管內的尿都是乾淨的，泌尿道感染通常是細菌從尿道口往內感染，甚至可蔓延到膀胱及腎臟，因此喝水顯得非常重要。當飲水量足夠，一有尿意便能順利排尿，過程中就能將細菌順利沖刷，減少感染的機會。要想預防泌尿道感染，平時就得養成良好飲食及飲水習慣。

 

教你6招預防尿道炎

一、避免過度調味、精緻加工的食品

二、不要憋尿， 一有尿意立即去上廁所

三、每日至少飲水2000cc

四、不要穿過緊的衣褲，避免感染

五、貼身衣物需時常更換及清潔

六、性行為前後多喝水，事後盡快排尿

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▲ 貼身衣物須經常更換清潔，以預防尿道炎。（示意圖／Unsplash）

預防尿道發炎飲食法

一、每日「蔬果579」，蔬果顏色越豐富越好，色彩鮮艷的蔬果富含植化素，可提升身體抗氧化、抗發炎能力。

二、將每日所攝取的鈉含量控制在2300毫克內，若想增添菜餚風味，可斟酌使用羅勒、黑胡椒粒、薑黃、月桂葉等香料。

三、確保自己飲用足夠的水，避免含糖飲料。

四、增加日常omega 3、9及優質油脂的攝取，以平衡體內脂肪酸含量，降低發炎機率。

五、以全榖雜糧替代精緻澱粉，增加膳食纖維和其他營養素攝取。

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