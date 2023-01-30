連假出遊遇塞車！　營養師提醒：當心憋出尿道炎

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一般來說，膀胱和輸尿管內的尿都是乾淨的，泌尿道感染通常是細菌從尿道口往內感染，甚至可蔓延到膀胱及腎臟，因此喝水顯得非常重要。當飲水量足夠，一有尿意便能順利排尿，過程中就能將細菌順利沖刷，減少感染的機會。要想預防泌尿道感染，平時就得養成良好飲食及飲水習慣。
教你6招預防尿道炎一、避免過度調味、精緻加工的食品
二、不要憋尿， 一有尿意立即去上廁所
三、每日至少飲水2000cc
四、不要穿過緊的衣褲，避免感染
五、貼身衣物需時常更換及清潔
六、性行為前後多喝水，事後盡快排尿
▲ 貼身衣物須經常更換清潔，以預防尿道炎。（示意圖／Unsplash）
預防尿道發炎飲食法一、每日「蔬果579」，蔬果顏色越豐富越好，色彩鮮艷的蔬果富含植化素，可提升身體抗氧化、抗發炎能力。
二、將每日所攝取的鈉含量控制在2300毫克內，若想增添菜餚風味，可斟酌使用羅勒、黑胡椒粒、薑黃、月桂葉等香料。
三、確保自己飲用足夠的水，避免含糖飲料。
四、增加日常omega 3、9及優質油脂的攝取，以平衡體內脂肪酸含量，降低發炎機率。
五、以全榖雜糧替代精緻澱粉，增加膳食纖維和其他營養素攝取。
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