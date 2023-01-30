新年新希望　「SMART口訣」教你聰明思考、設定目標

我是廣告 請繼續往下閱讀
新年依據「SMART」口訣設立新目標一、明確（Specific）
目標要明確，且可以拆解為具體行動，例如「找到好伴侶」，可以更明確化為「找到一位理解自己，時間不一定很多，但需要時能陪伴自己的伴侶」，再以此明確化所需的行動。
二、可測量（Measurable）
這個目標需要能夠被驗證和測量，例如與其許願「想變有錢」，更可以明確化為「今年想賺多少錢」，這樣也可以隨時檢測，目前距離目標差距多少。
三、可達成（Achievable）
我們常常希望做到很多事，但若所設定的目標距離客觀條件太遠，就容易造成第二個月就放棄，或是到了年尾才發現自己距離目標太遠，反而消減了設定目標的意義。
▲ 設定目標的準則之一是「可達成」。（示意圖／Unsplash）
四、相關性（Relevance）
這裡指的相關性，在於這個目標與自己的關聯性，因此這個目標必須基於對自己的探索與了解，這必須是一個「你自己也覺得重要的事」，而非他人覺得重要的事。
五、有時限（Time-bound）
新的目標，既可拆分成更小的行動方案，也必須為每個行動設下時限。這個作法的用意是，當時間有限，你才會學習取捨，並拒絕與目標無關的事務。
延伸閱讀
糖尿病吃「鉻」種飲食穩血糖！醫籲：「這兩樣」也是好幫手！
膀胱痙攣比死還痛苦！孫德榮笑談罹癌歷程：鈷60放療30次，化療12次