開工好憂鬱！　專家：「藍色星期一」只是廣告噱頭！

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藍色星期一由來「藍色星期一」一詞最早由心理學家兼勵志演說家克里夫阿諾爾（Cliff Arnall）於2004年提出，當時英國旅遊公司Sky Travel請他提出一年中最令人沮喪的一天，1月第3個星期一隨後成為該旅遊公司的廣告活動核心，旨在鼓勵預訂假期，從而減輕藍色星期一的痛苦。
英國伯明罕城市大學健康心理學教授克雷格傑克森（Craig Jackson）認為，「冬季憂鬱症」是人對節慶假期和慶祝活動結束的自然反應，但將這種正常情緒病態化為嚴重憂鬱症是錯誤的。沒有可靠的研究證據能證實藍色星期一比其他日子更令人沮喪。無論是哪個星期一，死亡率、病假、精神病發病率，甚至自殺或試圖自殺的估計數量都沒有增加。
冬季憂鬱症原因根據2015年發表的一篇評論指出，冬季會引起人們憂鬱和焦慮，稱為季節性情感障礙（Seasonal affective disorder，SAD），又稱為「冬季憂鬱症」，會影響1%到10%人的情緒。
傑克森說明：「簡而言之，SAD是一種憂鬱症，症狀從輕度到重度不等，主要發生在冬季，因缺乏自然光以及社會原因（如活動減少和休閒時間減少）引起或加劇。」活動減少會導致冬季憂鬱症的發生機率，但SAD患者和藍色星期一並無相關。
根據2022年《過敏與臨床免疫學雜誌》（The Journal of Allergy and Clinical Immunology）發表的一篇文章指出，寒冷的天氣會降低免疫力，使人們更容易感染病毒。
噱頭誤導人認知根據世界衛生組織（WHO）數據指出，目前全球約有2.8 億人患有憂鬱症。憂鬱症是複雜的健康議題，從輕微到嚴重有一系列症狀。它有許多原因，包括社會環境、遭遇困境、不良的童年事件或以前的創傷經歷等。
英國非營利組織心理健康基金會也認為，「藍色星期一」這一詞可能會損害人們的福祉。
傑克森說，過度宣傳噱頭，會導致民眾以為「星期一讓人不快樂」，這在道德上是有疑慮的。更嚴重的是，有心理問題或有自殺念頭的民眾，更會認為「星期一註定讓人憂鬱」。
傑克森表示，1月第3個星期一被認為最令人沮喪的唯一原因，是主流媒體告訴民眾這天是藍色星期一。他呼籲民眾應認知這只是廣告噱頭，並非科學事實，「降低人們對憂鬱症和情緒低落的認知，對任何人都沒有好處」
原文出處：
https://www.livescience.com/what-is-blue-monday
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56617
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