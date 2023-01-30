喝無糖茶越喝越胖？　營養師破解喝茶陷阱

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陷阱１ 喝無糖茶為何越喝越胖？但有民眾疑惑，為何喝了無糖茶仍然變胖？李芷薇提醒，這是所謂的「代償效應」，根據國際研究顯示，民眾喝下含糖飲料後，想要再吃點心時會有所顧忌；反而喝了無糖茶、無糖可樂的民眾，會鬆懈大吃零食餅乾，反而導致變胖。
陷阱２ 吃炸雞排再喝茶有用嗎？若是吃了炸雞排或蛋糕，再喝無糖茶有助減肥嗎？其實，茶類雖然可以幫助去油解膩，但無法阻止腸胃吸收雞排的油脂，民眾若擔心變胖，少吃一點高熱量食物會比較有用。
陷阱３ 喝無糖奶精茶「就像喝油」至於喝無糖奶茶會胖嗎？李芷薇說明，從營養師的角度考量，「無糖鮮奶茶」是不錯的選擇，雖然茶裡面的咖啡因會影響牛奶裡鈣成分的吸收程度，但至少仍有攝取到一點鈣，可以幫助肌肉與神經放鬆，對於體重的控制也有一定的幫助。不過，喝「無糖奶精茶」則會變胖，她提醒：「奶精油脂含量高，所以喝奶精奶茶就像是在喝油。」
陷阱４ 酸味檸檬紅茶含糖量更高李芷薇補充，另一個小陷阱就是「檸檬紅茶」，有的茶會加檸檬，喝起來清爽酸甜，讓人以為沒有加那麼多糖，其實反而糖更多，因為要蓋掉檸檬過酸的口味，因此建議民眾喝飲料前先確認糖含量，不能光靠嘴巴感受。
當然，無論是哪種奶茶，一但加料熱量也會飆漲，想減肥的民眾務必當心熱量陷阱。
戒掉含糖飲料３訣竅：１自己泡茶、培養喝無糖茶的習慣。
２將精緻糖改為果寡醣。果寡醣是一種帶有甜味的膳食纖維，不會變成熱量且能幫助好菌生長。
３注意市售手搖飲的總糖量。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56575
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