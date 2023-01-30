固定假牙材質怎麼選？　牙醫師一次解析三種材質

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什麼時候會需要固定假牙呢 ?假牙的目的往往是恢復咬合功能與重建美觀。常見製作原因像是根管治療後、因蛀牙過大或意外撞擊造成牙齒缺損較多、有裂齒等狀況需保護剩餘齒質時所做的單一顆「牙套」，或因缺牙將兩側鄰牙修磨後作為橋墩所做的一組「牙橋」。
固定假牙材質主要分為下表三種 : 全金屬、金屬燒瓷、以及全瓷。
- 一般金屬材質 ( 主要含鎳、鉻等成分 )。也有含黃金 ( 或其他貴金屬 ) 的材質。
- 金屬色，美觀不足
- 一般金屬較差。( 長期於口腔中易有化學變化，某些人對金屬有過敏反應，造成牙肉紅腫，周圍牙齦變黑 )。
- 含黃金 ( 或其他貴金屬 ) 的材質較佳。
- 價格相對親民。( 若含黃金 / 貴金屬較貴 )
- 因金屬有延展性不易斷裂，適用於咬力大、有磨牙習慣的患者。
- 內層是金屬，外層會燒 瓷 ( 來模擬牙齒顏色 )。
- 美觀度介於兩者之間 ‧ 因需遮擋內層金屬色， 顏色死白較不自然。牙齦萎縮後，假牙邊緣 會出現黑色金屬線。
- 因內層仍為金屬，若是一般金屬材質，穩定 / 生物相容性仍相對較差。
- 價位視內層金屬種類而定。
- 因內層金屬與外層的瓷皆須有一定厚度，牙齒修磨量較大。兩材質交界面較脆弱， 易發生外層瓷崩。
- 不含金屬。常見材質有二矽酸鋰、二氧化鋯。
- 美觀最佳 ! ( 擬真度高 )
- 穩定性極佳 ! ( 因無金屬成分，對組織較無刺激，不會有牙 齦變黑、紅腫等一般金屬可能造成的問題 )
- 價位相對較高。
- 二氧化鋯因強度硬度較高，能為咬力較大的後牙區重建功能。
許多人也會好奇，裝完固定假牙能用多久呢 ?其實也往往取決於後續如何使用及清潔。雖然牙齒有「安全帽」的保護，但因裡面仍是自己的牙齒，還是有蛀牙或牙周病的風險，所以別忘了繼續用牙刷、牙線、甚至牙縫較大時使用牙間刷維持良好清潔並定期洗牙追蹤唷 !
（文／高雄榮民總醫院口腔醫學部贋復牙科行政總醫師朱淨心）
文章來源：高雄榮總醫訊2022年11月 固定假牙材質怎麼選
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56599
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