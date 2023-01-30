「絕望濕冷」炸4天！1圖看開工天氣　周六補班補課要帶傘

固定假牙材質怎麼選？　牙醫師一次解析三種材質

固定假牙材質怎麼選？　牙醫師一次解析三種材質
固定假牙材質怎麼選？　牙醫師一次解析三種材質

健康醫療網

【健康醫療網／編輯部整理】固定假牙就像牙齒的「安全帽」，會先將原本的牙齒做適當的修磨再套上去，也因是固定黏住的，正常情況下不會再拿下來囉 !

我是廣告 請繼續往下閱讀

什麼時候會需要固定假牙呢 ?

假牙的目的往往是恢復咬合功能與重建美觀。常見製作原因像是根管治療後、因蛀牙過大或意外撞擊造成牙齒缺損較多、有裂齒等狀況需保護剩餘齒質時所做的單一顆「牙套」，或因缺牙將兩側鄰牙修磨後作為橋墩所做的一組「牙橋」。

固定假牙材質主要分為下表三種 : 全金屬、金屬燒瓷、以及全瓷。

  •  一般金屬材質 ( 主要含鎳、鉻等成分 )。也有含黃金 ( 或其他貴金屬 ) 的材質。
    • 金屬色，美觀不足 
    • 一般金屬較差。( 長期於口腔中易有化學變化，某些人對金屬有過敏反應，造成牙肉紅腫，周圍牙齦變黑 )。
    • 含黃金 ( 或其他貴金屬 ) 的材質較佳。
    • 價格相對親民。( 若含黃金 / 貴金屬較貴 )
    • 因金屬有延展性不易斷裂，適用於咬力大、有磨牙習慣的患者。
  • 內層是金屬，外層會燒 瓷 ( 來模擬牙齒顏色 )。
    • 美觀度介於兩者之間 ‧ 因需遮擋內層金屬色， 顏色死白較不自然。牙齦萎縮後，假牙邊緣 會出現黑色金屬線。
    • 因內層仍為金屬，若是一般金屬材質，穩定 / 生物相容性仍相對較差。
    • 價位視內層金屬種類而定。
    • 因內層金屬與外層的瓷皆須有一定厚度，牙齒修磨量較大。兩材質交界面較脆弱， 易發生外層瓷崩。
  • 不含金屬。常見材質有二矽酸鋰、二氧化鋯。
    • 美觀最佳 ! ( 擬真度高 )
    • 穩定性極佳 ! ( 因無金屬成分，對組織較無刺激，不會有牙 齦變黑、紅腫等一般金屬可能造成的問題 )
    • 價位相對較高。
    • 二氧化鋯因強度硬度較高，能為咬力較大的後牙區重建功能。

許多人也會好奇，裝完固定假牙能用多久呢 ?

其實也往往取決於後續如何使用及清潔。雖然牙齒有「安全帽」的保護，但因裡面仍是自己的牙齒，還是有蛀牙或牙周病的風險，所以別忘了繼續用牙刷、牙線、甚至牙縫較大時使用牙間刷維持良好清潔並定期洗牙追蹤唷 !

（文／高雄榮民總醫院口腔醫學部贋復牙科行政總醫師朱淨心）

文章來源：高雄榮總醫訊2022年11月 固定假牙材質怎麼選



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56599

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw

單邊耳塞、鼻涕帶血絲、臉麻「鼻咽癌」早期發現治愈率高！醃漬食物、化學物質增風險

解尿失準、藏汙納垢？ 包皮過長困擾生活

喝無糖茶越喝越胖？　營養師破解喝茶陷阱

開工喝咖啡怕胖？「熱量地雷」報你知　咖啡因過量更疲勞

我是廣告 請繼續往下閱讀