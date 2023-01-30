猝死率最高地點竟是家中?!重症醫：佔70%，人人都應學會急救！

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黃軒醫師表示，據研究猝死發生的地點絕大多數都是在家中，約佔70%，其他地點並不高，像是公共場所約18.8%、護理照顧機構約11.2%，因為公共場所、護理照護機構等處，當下獲得急救機會較高，但在家中如遇須急救的緊急時刻，身旁的人常見不知如何急救，僅能等待救援。而搶救猝死患者的時間非常短暫，存活率也隨時間過去，每分鐘下降10%，猝死３分鐘後患者腦部細胞可能死光，心跳停止只要超過6-8分鐘，即便再怎麼神奇的急救也都難以挽回。因此呼籲民眾一定要學會急救方式，以防不時之需。
重症醫教簡單急救４步驟，「叫叫壓電」降居家猝死率！
黃軒醫師表示，發現身邊的人突然昏迷，切記不要慌張，並以「叫叫壓電」四步驟依序進行急救。
叫：首先第一個「叫」是「呼叫患者」，第一步絕對不是直接壓胸或電擊，先看患者有無反應、確定是否有呼吸心跳。
叫：第二個「叫」指得是「呼叫119」，或是請求旁人協助，並盡可能地趕快找到並取出AED準備急救。
壓：第三步「壓」指得就是「壓胸」、CPR，在進行之前先解開患者衣物，並確認即將進行壓胸的位置、以及患者口腔是否有異物。最理想的施壓位置，是施救者採高跪姿在患者側邊，屁股不要坐在小腿上，並雙膝與肩同寬。施壓時雙掌交疊放在胸骨中央，也就是兩個乳頭的中間，手肘切記打直不可彎曲，以身體的力量直下直上的按壓，以平均每秒按壓2下的速度施救。
電：第四步「電」指得就是使用前述提到的AED，也就是俗稱的「傻瓜電擊器」，在其他人打開AED的過程中不要停止壓胸，開啟AED後依照儀器上的指示貼在患者身上的指定位置，隨後開始電擊即可。電擊過程中遠離患者，電擊後回到第三步驟繼續壓胸。在這段過程中，AED也有可能會請施救者遠離患者，並對患者進行心律分析，依照指示即可。
怕緊急時刻忘了急救步驟？手機下載急救APP臨危不亂！
黃軒醫師說明，急救過程當中CPR和AED兩者是最佳拍檔，一方面須進行胸外按壓，促使血液循環，提供重要器官氧氣；另一方面也須利用電擊器為患者進行去顫，使心臟恢復跳動。
AED全名稱「自動體外心臟電擊去顫器」(Automated External Defibrillator)，是一台能夠自動偵測患者心律脈搏、並且以電擊使心臟恢復正常運作的儀器。使用方式非常簡單、容易，開啟設備後就會用語音說明使用方式，並以圖片輔助說明，如同傻瓜相機一般簡單，因此也被稱「傻瓜電擊器」，現在台灣多數公共場所普遍皆有設置。
不過即便設置普及，發生危急的當下身旁也未必會有AED，因此黃軒醫師也建議，民眾可在手機安裝操作簡單、淺顯易懂，打開後可提供距離現場最近的AED位置、可協助撥打119、也可提供急救教學步驟，包括動作、急救壓胸的節奏等的急救APP，如由衛福部和台灣急診醫學院合作訂製的APP「全民急救AED」等。
也提醒，倘若真的不幸沒有搶救成功，也千萬記得並不是施救者的錯，患者已經因為施救者而獲得了搶救的機會，若身旁沒有搶救者是連此機會都沒有而直接猝死。學會急救方式有助保護身邊的親友，牢記「叫叫壓電」4口訣，更有助臨危不亂！
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