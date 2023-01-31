批評對烏戰爭、反蒲亭！俄國少女被指「恐怖分子」遭軟禁

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俄羅斯政府將克里夫塔索娃列入恐怖分子和極端分子名單，與伊斯蘭國（ISIS）、基地組織（al Qaeda）和塔利班（ Taliban）並列。目前她被軟禁在她母親位於阿爾漢格爾斯克州的公寓，禁止上網和使用其他形式的通訊方式，腳上還戴著追蹤她一舉一動的電子腳鐐。
克里夫塔索娃的律師透露，克里夫塔索娃不是第一個個案，也不是最後一個；克里夫塔索娃的母親也指控，女兒之所以被如此對待，只是因為她沒有藏匿自己的觀點及想法，政府此舉是在殺雞儆猴：「她有強烈的正義感，這讓她的生活很艱難。在俄羅斯，無法保持沉默現在是一大罪過。」
克里夫塔索娃的母親還說，警察於去年12 月26日闖入了她們的公寓，強迫她們臉朝下躺地，並用大錘威脅她們：「克里夫塔索娃很害怕，因為她曾看過1名囚犯被大錘打死的影片」，並直言：「這個國家有些政策很奇怪，送囚犯去打仗，送孩子們去監獄。」
報導指出，這不是克里夫塔索娃第一次因為表達自己的觀點而與當局衝突，去年5月她也曾因為散發反戰海報而面臨行政指控。不過直到去年10月，她被指控在社交媒體上詆毀俄軍後，事情開始變得更加嚴重。
克里夫塔索娃有可能會因為詆毀俄軍，面臨最高3年的監禁，並因涉嫌為恐怖主義辯護，而面臨最高7年的監禁，她的律師希望替她爭取到如罰款之類較輕微的處罰。
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