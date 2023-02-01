筆記記下來！　醫師推薦「40歲後必吃」4營養：多吃可常保年輕健康

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以下為大家提供「40歲後必備」的4種營養素：
鈣
國人普遍缺鈣，一般人只能吃到每日建議攝取量的30%-50%，傅裕翔警告，缺鈣不但會讓骨本流失，引起骨質疏鬆，牙齒也會鬆軟，造成提早掉牙。除此之外還會引發一連串生活中的小毛病，像是失眠、心悸、手腳麻、皮膚粗糙搔癢等。要補鈣建議大家可以吃牛奶、羊奶、乳酪、雞蛋、小魚乾以及蝦子。
維生素D
多曬太陽可以幫助維生素D吸收，而不愛曬太陽的人很可能是缺乏維生素D一族。維生素D可以幫助維持皮膚健康、抗發炎、促進骨骼和牙齒健康。建議吃鮭魚、秋刀魚、吳郭魚來補充維D，但重點還是要曬太陽。
鐵
鐵質是對女生非常重要的營養素，缺乏會影響造血功能，如果常常貧血很有可能是缺鐵。鐵質不足會導致疲倦想睡、臉色蒼白、貧血、頭暈以及身體抵抗力下降，建議攝取紅肉、糙米、雞蛋、紅豆以及蝦子來補充。
維生素B12
維生素B12屬於水溶性維生素，會隨著尿液流失，因此需要不斷補充。B12有助保護神經和血管、預防失智、提升精神和免疫力，可以吃蛤蠣、豬肝、牡蠣以及蛋黃來補充。
本文經 傅裕翔醫師 臉書粉專《你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 新北五股成泰 長照養生抗老慢性病專業》授權報導
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