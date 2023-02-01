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筆記記下來！　醫師推薦「40歲後必吃」4營養：多吃可常保年輕健康

筆記記下來！　醫師推薦「40歲後必吃」4營養：多吃可常保年輕健康
筆記記下來！　醫師推薦「40歲後必吃」4營養：多吃可常保年輕健康

每日健康-每日都做得到的健康

不少人有貧血、容易疲勞、健忘、食慾不佳、頭暈等困擾，醫師指出，身體的營養素會隨著年紀一直流失，如果沒有好好靠食物補充，小毛病就會不斷跑出來，累積久了就會變成大問題！

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五股翔展診所所長傅裕翔醫師在臉書粉專《你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 新北五股成泰 長照養生抗老慢性病專業》發文提醒民眾，要常保年輕健康，一些關鍵的營養素就不可或缺，並且攝取「原型食物」比食用補劑的吸收效果更好。

以下為大家提供「40歲後必備」的4種營養素：



國人普遍缺鈣，一般人只能吃到每日建議攝取量的30%-50%，傅裕翔警告，缺鈣不但會讓骨本流失，引起骨質疏鬆，牙齒也會鬆軟，造成提早掉牙。除此之外還會引發一連串生活中的小毛病，像是失眠、心悸、手腳麻、皮膚粗糙搔癢等。要補鈣建議大家可以吃牛奶、羊奶、乳酪、雞蛋、小魚乾以及蝦子。

維生素D

多曬太陽可以幫助維生素D吸收，而不愛曬太陽的人很可能是缺乏維生素D一族。維生素D可以幫助維持皮膚健康、抗發炎、促進骨骼和牙齒健康。建議吃鮭魚、秋刀魚、吳郭魚來補充維D，但重點還是要曬太陽。



鐵質是對女生非常重要的營養素，缺乏會影響造血功能，如果常常貧血很有可能是缺鐵。鐵質不足會導致疲倦想睡、臉色蒼白、貧血、頭暈以及身體抵抗力下降，建議攝取紅肉、糙米、雞蛋、紅豆以及蝦子來補充。

維生素B12

維生素B12屬於水溶性維生素，會隨著尿液流失，因此需要不斷補充。B12有助保護神經和血管、預防失智、提升精神和免疫力，可以吃蛤蠣、豬肝、牡蠣以及蛋黃來補充。

 

本文經 傅裕翔醫師 臉書粉專《你的主廚醫師 傅裕翔 高齡醫學內科 新北五股成泰 長照養生抗老慢性病專業》授權報導

示意圖/Pixabay
示意圖/Pixabay
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