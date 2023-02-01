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高血壓8人有1個漏診！　專家：測血壓「雙臂都要量」、數值較高者為準

高血壓8人有1個漏診！　專家：測血壓「雙臂都要量」、數值較高者為準
高血壓8人有1個漏診！　專家：測血壓「雙臂都要量」、數值較高者為準

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測量血壓時，是應該在左臂、右臂還是雙臂上進行測量呢？根據外媒《The Mirror》報導，大部分患者平時都只測量一隻手臂的血壓，但近來一項英國埃克塞特大學（University of Exeter）的研究顯示，這種做法將會導致每8個高血壓病例中就有1個漏診的病例。 

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該研究分析了全球23項研究中53172名受試者的資料後，發現有將近12%的受試者，其雙臂的血壓讀數中，數值較低者不超過高血壓診斷閾值（標準收縮壓為130mmHg），但較高的讀數卻超過了該閾值。這就意味著如果在雙臂上測量血壓並以其中較高的讀數為準的話，8個人中就會1個在以較低的讀數為準的情況下，原不被診斷為高血壓患者的人，被重新診斷為高血壓患者。

量血壓要測兩隻手臂

負責該項研究的克里斯托弗-克拉克博士（Dr Christopher Clark）指出 「 由於左臂讀數較高和右臂讀數較高的人數各半，要預測哪隻手臂的血壓讀數較高是不可能的。」因此，血壓測量應同時在雙臂上進行，並且應使用其中較高的讀數以更準確地診斷出高血壓病例，有了更為準確的高血壓檢測，才能為患者提供正確的治療並更好地管理這個疾病。

倘若只在一隻手臂上測量血壓，將會導致小部分高血壓患者被漏診和治療不力，由於高血壓初期一般症狀不明顯，若不加以控制改善，容易造成心血管疾病、腦中風、糖尿病和腎臟病等致命疾病。

此外，由於血壓檢查可以影響對嚴重的心血管事件的風險評估，不測量雙臂的血壓讀數並使用較高的讀數還會造成全世界數百萬人的心血管疾病風險遭到低估。該研究也證明了在雙臂測出的兩個血壓讀數中，較高的血壓讀數能更好地預測未來的健康風險，如全因死亡率，以及心血管疾病的發病率和死亡率。

綜上所述，測量雙臂血壓並使用其中血壓值較高的讀數的常規血壓檢查方式是至關重要的步驟。

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