高血壓8人有1個漏診！　專家：測血壓「雙臂都要量」、數值較高者為準

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量血壓要測兩隻手臂負責該項研究的克里斯托弗-克拉克博士（Dr Christopher Clark）指出 「 由於左臂讀數較高和右臂讀數較高的人數各半，要預測哪隻手臂的血壓讀數較高是不可能的。」因此，血壓測量應同時在雙臂上進行，並且應使用其中較高的讀數以更準確地診斷出高血壓病例，有了更為準確的高血壓檢測，才能為患者提供正確的治療並更好地管理這個疾病。
倘若只在一隻手臂上測量血壓，將會導致小部分高血壓患者被漏診和治療不力，由於高血壓初期一般症狀不明顯，若不加以控制改善，容易造成心血管疾病、腦中風、糖尿病和腎臟病等致命疾病。
此外，由於血壓檢查可以影響對嚴重的心血管事件的風險評估，不測量雙臂的血壓讀數並使用較高的讀數還會造成全世界數百萬人的心血管疾病風險遭到低估。該研究也證明了在雙臂測出的兩個血壓讀數中，較高的血壓讀數能更好地預測未來的健康風險，如全因死亡率，以及心血管疾病的發病率和死亡率。
綜上所述，測量雙臂血壓並使用其中血壓值較高的讀數的常規血壓檢查方式是至關重要的步驟。
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