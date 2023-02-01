睡眠呼吸中止症注意！　最新研究：睡覺時呼吸暫停竟有可能與癌症有關？

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在該研究中，來自瑞典烏普薩拉大學的醫學博士安德烈亞斯·帕爾姆（Andreas Palm, MD）及其同事採用了62,811名於2010年7月至2018年3月期間，接受持續性氣道正壓呼吸器治療（continuous positive airway pressure therapy）患者的數據、瑞典癌症登記處（National Cancer Registry）的交聯數據和瑞典統計局（Statistics Sweden）的社會經濟數據。
該研究以兩個各2093名OSA患者的小組作為對照組，一組患者同時患有癌症，而另一組患者則不患有癌症。
研究人員發現，與不患癌症的OSA患者相比，同時患有癌症的OSA患者的睡眠呼吸中止指數（Apnea-Hypopnea Index）和血氧飽和度下降指數（Oxygen Desaturation Index）更高。而且，患有肺癌、前列腺癌或惡性黑色素瘤（malignant melanoma）的OSA患者的血氧飽和度下降指數明顯更高。
帕爾姆博士表示，這項研究結果證實了將未經治療的睡眠呼吸中止症視為癌症的風險因子之一的必要性，並建議醫師在治療OSA患者時，需考慮到患者患上癌症的可能性。但他也強調，該研究結果並不意味著所有OSA患者都有可能罹癌，需要進行癌症篩查以確認診斷。
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