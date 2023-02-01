家長們注意！ 「拉繩窗簾」恐對兒童的生命構成安全隱患
家長們該如何讓居家環境對兒童更安全？根據外媒《HealthDay News》報導，從家中移除帶繩索的窗簾是確保兒童居家安全的關鍵一步。美國消費品安全委員會（Consumer Product Safety Commission）警告，由於窗簾上的拉繩、連續環形繩、內繩或任何其他可接觸到的繩索可以快速且不出聲響地勒死幼童，即使有成人在附近，窗簾的拉繩仍可能會勒死幼兒。即便沒有死亡，也可能造成嚴重的傷害，如永久性腦損傷，甚至四肢癱瘓。
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因此，不帶繩索的百葉窗、遮光簾、布簾和其他種類的無繩窗簾是最為安全的選擇。這些無繩窗簾可以在大多數家庭裝飾品商店和網上市場裡找到。在家裡任何小孩可能進出的空間裡安裝無繩窗簾也可以進一步保障他們的生命安全。
對於那些無法用無繩窗簾取代有繩窗簾的家庭，建議可採取以下幾個安全措施：
· 儘可能縮短拉繩，不讓任何鬆動的繩索外露
· 將所有窗簾的繩索放在孩子夠不著的地方
· 確保繩索擋板設定正確且能阻止內部的升降繩索移動
· 將窗簾的繩索用環狀物固定在地板或牆壁上
· 儘可能將所有玩具和傢俱包括床和嬰兒床移至遠離窗戶的地方
在此也呼籲民眾參考衛福部的兒童居家安全環境檢視手冊以降低兒童被勒死或勒傷的風險。
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