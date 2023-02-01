特企／羅芙奧ALL IN線上拍賣 蒐羅當代藝術獨特之美
羅芙奧線上拍賣專場ALL IN: BID ONE，2023年首場拍賣於2月份舉行，本次拍賣名為「Multiple Expression 複的表達式」，蒐羅日韓熱門藝術家作品，如山口歷、塩田千春、朴栖甫等人；歐美藝術家則精選，斯科特·卡恩(Scott KAHN)、赫爾南·巴斯(Hernan BAS)、安德烈·布策(André BUTZER)等當代藝術家創作。「非獨一，但獨特」的限量版畫與雕塑等複數件作品，透過「重覆的美」的形式原理，讓藏家以好入手的價格收藏當代藝術獨具魅力的精品。
在美的形式原理中，「重覆」是將相同的元素經過刻意地重覆與排列，其整齊的韻律獨具美感，正如同修辭法中有以「類疊」來重複詞語，進而加強情感的傳遞。當被運用作為藝術創作的媒介，「版畫」因運而生，作為藝術產業中獨立出來的一門技術，「版畫」不僅僅是簡單的複製輸出，而是必須透過藝術家與專業版畫工作室的緊密配合，將其作品透過「版」與「印」兩個過程，使作品以複數的型態問世，所選擇的製版方式、印製技術、紙張材質、甚至是限量版次的數量各有學問，也皆為藝術家藝術表現手法的一環。而作為具有複數性的藝術，版數作品在市場流通中形成不同於單一件作品的特殊規範，作品必須註明印製的數量、題目、作者和創作年代，才能在圖像的反覆增殖下，達到撼動人心的力量，使作品豐富而多元。
本次拍品推薦，山口歷《Splitting Horizon No.10》， 通過其磅礡有力的筆法再以特殊的裁切和黏貼技術拼湊，讓畫面不僅以不重合的裁切展現抽象的視覺，其排列方式更表現出奔放激昂的力道，以3200美元起拍。朴栖甫，亞洲代表性抽象藝術家更被喻為現代韓國藝術史上最有影響力的人物之一，作品《寫作 No.40-73》其創作理念以獨特的韓紙貼附於畫布，再以反覆筆畫創造出垂直凹陷的壟溝，雖為平面作品，畫面也能隨著視線移動，是為一件單色動感作品，起拍價格3400美元。
羅芙奧2023線上拍賣
ALL IN: BID ONE - Multiple Expression 複的表達式
拍賣時間：2023年2月1日 1:00 PM 至 2023年2月11日 1:00 PM (GMT+8)
競標平台：https://www.onlinebids-ravenel.com/auctions/11
拍品資料敬請參考:
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1tTXBV7K_YmK5nsBqFtHNX2uh9LXQp5Nt