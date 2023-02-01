腳腫、體重下降？恐已到癌症晚期　醫喊：警惕萬人殺手「膀胱癌」

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專家指出，低級腫瘤可能會引起其他健康問題，並且復發機會高，但是它不屬於嚴重的類型。相反的，高級腫瘤有更高的風險入侵膀胱壁，進而發展成更嚴重的情況，需要更多的治療。
無論何種腫瘤，有幾個警告信號是必須註意的。
- 尿血
- 排尿時有燒灼感、疼痛感
- 腰部或腹部疼痛
- 頻繁的排尿
- 盆腔疼痛
- 體重急速減輕
- 骨骼疼痛
- 腿部腫脹
膀胱癌的治療方法主要有三種：
經尿道膀胱腫瘤切除術：如果膀胱癌被發現得足夠早，可採用這項早期階段的治療。外科醫生會使用一臺能夠穿過尿道的攝像機，通過影像直接切除膀胱中的腫瘤。這項治療通常是全麻進行的。
膀胱切除術：這項手術通常針對嚴重的晚期病例，即將膀胱切除。膀胱切除以後，醫生將安裝一個「新膀胱」——用腸子製成的特殊管帶——在腹壁上切割一個尿路造口，以幫助排出尿液。
放射治療：隨著放射治療變得越來越先進，它的療效也越來越高，事實上其成功率與手術相當，並且不需要切除膀胱。
化療：在膀胱切除術和放療之前進行化療，能夠提高治愈率。
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