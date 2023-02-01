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腳腫、體重下降？恐已到癌症晚期　醫喊：警惕萬人殺手「膀胱癌」

腳腫、體重下降？恐已到癌症晚期　醫喊：警惕萬人殺手「膀胱癌」
腳腫、體重下降？恐已到癌症晚期　醫喊：警惕萬人殺手「膀胱癌」

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膀胱癌，與許多癌症一樣都是有症狀的。根據外媒Mirror的報導，在英國每年有超過10,000人被診斷出膀胱癌，並且有一半人死於這個癌症。

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泌尿外科專家將超過70%的膀胱癌病例都描述為表面性的。「表面性意味著這些癌細胞停留在膀胱內膜上，並沒有侵入膀胱壁，這可分為低級腫瘤和高級腫瘤。」

專家指出，低級腫瘤可能會引起其他健康問題，並且復發機會高，但是它不屬於嚴重的類型。相反的，高級腫瘤有更高的風險入侵膀胱壁，進而發展成更嚴重的情況，需要更多的治療。

 

無論何種腫瘤，有幾個警告信號是必須註意的。

  • 尿血
  • 排尿時有燒灼感、疼痛感
  • 腰部或腹部疼痛
  • 頻繁的排尿
如果出現這些症狀，通常屬於病發早期，或者是其他非癌症疾病，然而如果達到晚期，就會遇到一些更嚴重的症狀：

  • 盆腔疼痛
  • 體重急速減輕
  • 骨骼疼痛
  • 腿部腫脹
導致膀胱癌的最常見原因之一就是吸煙。專家指出，導致膀胱癌的原因有很多，不過吸煙是最容易導致它發展成高級腫瘤、並且增加復發風險的主要因素，「至少令人鼓舞的是，戒煙就可以降低這種風險。」

翻摄自Pexels
翻摄自Pexels
膀胱癌的治療方法主要有三種：

經尿道膀胱腫瘤切除術：如果膀胱癌被發現得足夠早，可採用這項早期階段的治療。外科醫生會使用一臺能夠穿過尿道的攝像機，通過影像直接切除膀胱中的腫瘤。這項治療通常是全麻進行的。

膀胱切除術：這項手術通常針對嚴重的晚期病例，即將膀胱切除。膀胱切除以後，醫生將安裝一個「新膀胱」——用腸子製成的特殊管帶——在腹壁上切割一個尿路造口，以幫助排出尿液。

放射治療：隨著放射治療變得越來越先進，它的療效也越來越高，事實上其成功率與手術相當，並且不需要切除膀胱。

化療：在膀胱切除術和放療之前進行化療，能夠提高治愈率。

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