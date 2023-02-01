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「超強抗氧化劑」維生素E一次看　每日足量攝取心臟病風險降低近5成

「超強抗氧化劑」維生素E一次看　每日足量攝取心臟病風險降低近5成
「超強抗氧化劑」維生素E一次看　每日足量攝取心臟病風險降低近5成

每日健康-每日都做得到的健康

維生素E是人體最強大的脂溶性抗氧化劑，可增強免疫系統，確保神經系統正常運作。紫外線和香煙等污染物，使人體暴露在一種稱為「自由基」的有害分子中，自由基會攻擊和削弱人體細胞，但維生素E可幫助對抗自由基，降低慢性疾病風險。國外就有研究指出，多吃維生素E食物的成年人，患上心臟病的可能性，比少吃維生素E的人足足低了43%。成年人建議每日攝取15毫克維生素E，以獲得所需營養。

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▲ 多吃維生素E食物的人，患心臟病可能性降低近5成。（示意圖／Unsplash）

一、黑豆

根據外媒Men's Health報導，每一杯黑豆含有3毫克維生素E，還有大量蛋白質和纖維，吃下黑豆可補充營養，還能帶來飽腹感，避免飢腸轆轆時吃太多零食。

二、小麥胚芽油

一湯匙小麥胚芽油，含有高達20毫克維生素E，這比成年男性一整天的需求量還多。烹飪時可使用小麥胚芽油自製沙拉醬，或將小麥胚芽油淋在意大利麵上，這是最簡單攝取維生素E的方法。

三、葵花籽

在沙拉上撒上一把葵花籽，不僅增加口感，還能提供一天所需一半的維生素E。一盎司葵花籽含有7毫克維生素E、6克蛋白質、纖維及好的脂肪，是營養豐富的零食。

四、烤杏仁

杏仁是維生素E最佳來源，每盎司杏仁含有7毫克的維生素E。隨身攜帶杏仁當作下午茶，肯定比蛋糕、薯片更營養，切碎的杏仁混合一片黑巧克力，加入酸奶或燕麥也很搭。

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▲ 杏仁是維生素E最佳來源，可當作小零食。（示意圖／Unsplash）

五、花生醬

一份兩湯匙的花生醬含有3毫克維生素E，把每天早餐的奶油吐司替換成花生醬吐司，美味之餘更可以補充營養，但享用花生醬的同時需要注意分量，避免攝入過多醣分和油脂。

六、蘆筍

一杯蘆筍中含有1.52毫克維生素E、3克纖維，吃蘆筍可同時補充維生素E和膳食纖維，可謂一舉兩得。

七、芒果

芒果也是維生素E的營養來源，一杯芒果中含有1.48毫克維生素E，和大量的維生素C，有助於增強免疫力，絕對是最佳的抗疫水果。

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