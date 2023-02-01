「超強抗氧化劑」維生素E一次看　每日足量攝取心臟病風險降低近5成

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一、黑豆
根據外媒Men's Health報導，每一杯黑豆含有3毫克維生素E，還有大量蛋白質和纖維，吃下黑豆可補充營養，還能帶來飽腹感，避免飢腸轆轆時吃太多零食。
二、小麥胚芽油
一湯匙小麥胚芽油，含有高達20毫克維生素E，這比成年男性一整天的需求量還多。烹飪時可使用小麥胚芽油自製沙拉醬，或將小麥胚芽油淋在意大利麵上，這是最簡單攝取維生素E的方法。
三、葵花籽
在沙拉上撒上一把葵花籽，不僅增加口感，還能提供一天所需一半的維生素E。一盎司葵花籽含有7毫克維生素E、6克蛋白質、纖維及好的脂肪，是營養豐富的零食。
四、烤杏仁
杏仁是維生素E最佳來源，每盎司杏仁含有7毫克的維生素E。隨身攜帶杏仁當作下午茶，肯定比蛋糕、薯片更營養，切碎的杏仁混合一片黑巧克力，加入酸奶或燕麥也很搭。
▲ 杏仁是維生素E最佳來源，可當作小零食。（示意圖／Unsplash）
五、花生醬
一份兩湯匙的花生醬含有3毫克維生素E，把每天早餐的奶油吐司替換成花生醬吐司，美味之餘更可以補充營養，但享用花生醬的同時需要注意分量，避免攝入過多醣分和油脂。
六、蘆筍
一杯蘆筍中含有1.52毫克維生素E、3克纖維，吃蘆筍可同時補充維生素E和膳食纖維，可謂一舉兩得。
七、芒果
芒果也是維生素E的營養來源，一杯芒果中含有1.48毫克維生素E，和大量的維生素C，有助於增強免疫力，絕對是最佳的抗疫水果。
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