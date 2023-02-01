小孩在外大聲挑釁怎麼教？　專家教你一句話回應

孩子會在外面用更大的聲音來挑釁我「他只要在我說住手的時候停下來就好。真不知道為何非得要讓我再重複一模一樣的話。」
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三歲孩童打父母一巴掌，並不是悖逆的行為，而是他想要了解自己可以做到哪裡。這是試探底線和探索世界的正常行為。只是我們可以制止孩子的小手，輕輕看著他的眼睛告訴他：
「不可以亂打人。」
教育者必須領悟控制孩子的方法，這非常重要。如果學不會以最低界線的規則來控制孩子，那麼後果可是非常可怕的。在家裡面對彼此的不完美是可以的，但如果要以這個狀態走出戶外與他人想處時，尚未解決的問題狀況就會傾巢而出。這時，我最常被問到的就是這個：
「只要出門在外，孩子就會仗勢著其他人的視線，開始耍賴，明明他在家裡就不會這樣。我該怎麼做才好？難道我在外面也要像在家裡一樣對他發火嗎？」
由於這個問題誤將「教養」定義成「教訓」，所以更難解決。教養並不是藉由讓孩子驚恐來制服行動，或是以大發雷霆的方式吵贏他。我們只需要將定義修改成「教導孩子出了家門之後，自由的底線在哪」，就可以輕易解決掉這個問題。
正如大家所想，孩子之所以在外面更常耍賴，是因為他們確切掌握到教育者在他人面前會變得軟弱的連結。而這種時候特別容易引起教育者的好勝心。抱著「你以為我會退讓嗎？」的心態，更想在大家面前狠狠地教訓他一頓。以這種方式來制服孩子，給他「不可以」的訊息，大概能贏個一天左右吧。但孩子在這種反覆下來的鬥爭之中，很難不感到厭倦。
這場在外與孩子展開的鬥爭中，教育者雖然會失去很多東西，但孩子卻幾乎沒有損失。即使媽媽靠著吼叫迅速壓住了孩子，但那一瞬間換來的尷尬，也會耗損教養的持久性。再加上，陌生人或許還好，但公婆或其他親戚絕不可能坐視這種情況不管。
「幹嘛沒事這樣兇孩子？讓他這麼做不就好了。」當孩子的援軍一旦出現，他就會想到自己先前受到的委屈，開始放聲大哭。但真正想哭的，應該另有其人吧。
唯有在修正完教養的定義之後，才有辦法斬斷這一切的惡性循環。正因為我們將教養定義成「教訓」及「讓孩子屈服的過程」，才會引發這些問題。
教養並不是非得有一方獲勝才能結束的鬥爭或運動競技，而是「不被尚未成熟的孩子牽著走，並教導他社會規則的過程」。我們不該被孩子耍賴或不成熟的要求牽著鼻子走，而是應該要起身看著孩子的眼睛，反覆地告訴他該遵守的規則。即使孩子想要一決勝負，將教育者拉進一場爛泥巴戰中，我們也要從容地拒絕這項邀請，否則只會引發孩子的好勝心。當教養變成較量的那一剎那，我們真正該教育的事情就會沉入谷底。甚至連自己為何要教訓孩子都想不起來，形成只記得負面情感的惡性循環。
給成長中的家庭一句話當孩子在外面失控時，請這麼告訴他：「這裡是外面，在這裡吵鬧會影響到其他人。有什麼事我們回家再說。」
本文摘選自《給不小心又對孩子大吼大叫的你》，采實出版。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56614
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