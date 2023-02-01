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麵包不好當早餐！吃麵包竟也講究時間、份量　「這樣吃」超致癌

麵包不好當早餐！吃麵包竟也講究時間、份量　「這樣吃」超致癌
麵包不好當早餐！吃麵包竟也講究時間、份量　「這樣吃」超致癌

每日健康-每日都做得到的健康

最新版的寶可夢「 麻花犬 」因為樣子很像臘腸犬跟烤麵包，所以很快就引起大量關注，醫師趁機提醒各位愛吃麵包的人，麵包雖然好吃，但吃太多可能會傷身！

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泌尿科醫師戴定恩在臉書粉專《熱血暖男 戴定恩醫師｜台北信義區泌尿科 疝氣 結石 攝護腺推薦》發文指出，麵包吃太多會引發以下問題：

戴定恩醫師 授權提供
戴定恩醫師 授權提供
血糖暴增

人體在早上會分泌皮質醇和腎上腺素，糖分吸收率高，而小麥每100公克就有42.2克含糖量，若早上吃麵包，會導致餐後1至2小時血糖值急遽上升又下降，進而危害身體健康。

進食量增加

戴定恩進一步說明，體內的血糖暴增之後，胰島素的分泌又會降低血糖，可能讓人在2小時內就感到飢餓，並在早餐還未消化完畢就開始吃東西，對腸胃造成負擔。

打亂自律神經

白天活躍的交感神經，主要在於幫助血液循環而抑制消化，晚上活躍的副交感神經則是幫助身體休息、讓心跳減慢、同時促進消化，早上2種神經交接，若平日里攝取過多糖分，就可能擾亂自律神經系統，使生理時鐘失調。

麵包烤焦可能致癌

 許多人喜歡將麵包或吐司烤過再吃，焦香的味道也的確迷人。然而烤麵包時所產生的焦香味化學物質，若攝取過多可能導致癌症。

 

最後戴醫師提醒，麵包不是完全不能吃，只是要注意食用量及食用時間，也要盡量避免吃烤焦的麵包。

 

本文經 戴定恩醫師 臉書粉專《熱血暖男 戴定恩醫師｜台北信義區泌尿科 疝氣 結石 攝護腺推薦》授權報導

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