中國入境唾液PCR將取消！王必勝曝3原因　0+7入境措施也調整

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邊境防疫調整 2月7日起取消中國入境唾液PCR指揮中心宣布，自今（2023）年2月7日起（表定航班抵臺時間），取消中國直航入境我國航班及金馬地區民眾春節交通專案（小三通）等旅客，於機場／港口進行唾液PCR檢驗之措施。
此外，自中國啟程經香港、澳門轉機入境臺灣的旅客，原先須持有啟程地搭機前48小時內PCR檢驗報告或24小時內抗原快篩檢驗報告之規定，也一併自2月7日起取消。
王必勝指出相關措施取消的原因有三個。第一，唾液PCR的主要目的是做基因定序，觀察是否有新變異株，然而由4個直航點入境來台的旅客，唾液PCR陽性率已降到約1%左右，且持續處於低點，能用以定序的陽性檢體量減少。
第二，基因定序監測並未發現新變異株，且從監測結果來看，變異株皆以BA.5、BF.7為主，這兩種病毒株已在世界各地流行一段時間，對於其病毒特性都相當了解。
第三，台灣與其他國家不同，自中國疫情爆發到現在皆未開放中國觀光客入境來台，唾液PCR入境措施絕大多數是針對從中國返台的國人。指揮中心表示，考量以上因素，決定將邊境防疫作業回歸常態監測與管制。
0+7入境自主防疫調整！ 有症狀才需快篩而近期國際疫情趨緩，未發現具有威脅性的新型變異株，且近1個月以來每日境外移入個案佔當日確診病例數比例低，僅約0.4-2.2%，因此指揮中心也宣布，0+7自主防疫規定將進行調整。
原先規定，入境者在自主防疫期間，外出需有2日內的快篩陰性證明。指揮中心表示，自今年2月7日起，0+7自主防疫期間改為有症狀時才加驗快篩。入境民眾在自主防疫期間若是沒有症狀，不需進行快篩就可外出。
王必勝指出，14天內有症狀的入境旅客可主動申報，機場原先便設有「發燒篩檢站」，會針對有症狀的入境旅客進行唾液篩檢以及相關的處置措施。
而原先入境者於機場／港口自由領取家用抗原快篩試劑也隨之調整，由4劑改為1劑。王必勝提到，現在國內家用快篩販售通路普及，民眾若要購買相當便利，若是有快篩需求者，可至各通路（如：藥局、販售快篩試劑之超商／零售通路）購買。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56670
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