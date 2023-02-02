年後徵才熱！中醫集團17家院所大量釋出逾百職缺

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馬光醫療網一直以「善待員工」為最主要核心價值之一，不僅採取年年調薪5-7%，除了年終之外，每季還有25%的優渥分紅制度，在員工聚餐及年終尾牙等活動也都大手筆地舉辦國內外的旅遊規劃，就是要讓員工擁有最好的就業環境及薪資競爭力。
目前在馬光醫療網旗下院所全部共計有將近560位員工，不同於傳統企業「由上而下」的管理制度，馬光突破傳統採取「由下而上」的規則，就是要讓基層員工的內心想法可以更直接的表達出來並受到重視，也讓主管和員工能夠擁有更好的溝通管道。
此外，在員工薪資福利的部分，馬光醫療網執行長黃福祥說：「我們的起薪比別家診所高，而且我們還有季分紅、年終及盈餘分紅。馬光中醫把員工當股東，我們的盈餘之中25%每一個月都會存下來，一季會發給員工，所以基層員工一個月領4萬元以上是基本的！」
在年度尾牙的部分，更是寵員工不手軟！黃福祥透露，一場尾牙起碼要從半年前開始規劃，像是今年的尾牙就大手筆將全部員工帶去花蓮玩三天兩夜！黃福祥說：「我們每年的尾牙預算，差不多一個人4萬元，我預計明年要帶員工去日本四天三夜，一人預算7-8萬！」
黃福祥表示，由於在拓展新院所有做一系列的規劃，像是今年就預計在全台各地開立5家院所，其中包括於今年第二季做出創舉即將在高雄開設婦幼專屬的中醫診所，在台南北區、彰化、台東也會於今年陸續地開設新院所，因此除了在第一線的護理人員、診助人員及顧客服務專員CRM等人才需求上有逐漸增加之外，也有釋出較高階的院所行政主管的職務，不限醫務本科經歷，歡迎各界的優秀人才可以一起加入馬光這個大家庭。