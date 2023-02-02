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年後徵才熱！中醫集團17家院所大量釋出逾百職缺

▲馬光醫療網以善待員工為最核心的價值。（圖／品牌提供）
▲馬光醫療網以善待員工為最核心的價值。（圖／品牌提供）

生活中心/綜合報導

許多人都會趁著農曆年後來做工作的轉職規劃，因應全球這幾年的疫情，中醫在新冠肺炎的治療上有著很好的發展，讓中醫的效用再度被看見，國人不僅更重視自己身體的保健，也讓許多人願意利用中醫醫學來做健康的調理。全台擁有17家院所的知名連鎖中醫集團「馬光醫療網」對人才的需求也一直在增加，大量釋出超過百個職缺。

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馬光醫療網除了強力徵求擁有護理背景為主的護理師職類，也需求診助人員、顧客服務專員CRM、儲備主管、藥師等優秀人才，旗下全部的院所總計釋出超過百個職缺，並開出護理人員起薪33K-34K起、診助人員及顧客服務專員CRM起薪30K-35K起、儲備主管38K-43K起、藥師56K-62K起等薪資條件。

▲馬光獨創的顧客關係CRM部門。（圖／品牌提供）
▲馬光獨創的顧客關係CRM部門。（圖／品牌提供）
馬光醫療網一直以「善待員工」為最主要核心價值之一，不僅採取年年調薪5-7%，除了年終之外，每季還有25%的優渥分紅制度，在員工聚餐及年終尾牙等活動也都大手筆地舉辦國內外的旅遊規劃，就是要讓員工擁有最好的就業環境及薪資競爭力。

目前在馬光醫療網旗下院所全部共計有將近560位員工，不同於傳統企業「由上而下」的管理制度，馬光突破傳統採取「由下而上」的規則，就是要讓基層員工的內心想法可以更直接的表達出來並受到重視，也讓主管和員工能夠擁有更好的溝通管道。
 

▲現場人員耐心的服務患者。（圖／品牌提供）
▲現場人員耐心的服務患者。（圖／品牌提供）
此外，在員工薪資福利的部分，馬光醫療網執行長黃福祥說：「我們的起薪比別家診所高，而且我們還有季分紅、年終及盈餘分紅。馬光中醫把員工當股東，我們的盈餘之中25%每一個月都會存下來，一季會發給員工，所以基層員工一個月領4萬元以上是基本的！」

在年度尾牙的部分，更是寵員工不手軟！黃福祥透露，一場尾牙起碼要從半年前開始規劃，像是今年的尾牙就大手筆將全部員工帶去花蓮玩三天兩夜！黃福祥說：「我們每年的尾牙預算，差不多一個人4萬元，我預計明年要帶員工去日本四天三夜，一人預算7-8萬！」

 

▲馬光醫療網在花蓮舉行盛大的尾牙晚宴。（圖／品牌提供）
▲馬光醫療網在花蓮舉行盛大的尾牙晚宴。（圖／品牌提供）
黃福祥表示，由於在拓展新院所有做一系列的規劃，像是今年就預計在全台各地開立5家院所，其中包括於今年第二季做出創舉即將在高雄開設婦幼專屬的中醫診所，在台南北區、彰化、台東也會於今年陸續地開設新院所，因此除了在第一線的護理人員、診助人員及顧客服務專員CRM等人才需求上有逐漸增加之外，也有釋出較高階的院所行政主管的職務，不限醫務本科經歷，歡迎各界的優秀人才可以一起加入馬光這個大家庭。

▲顧客關係CRM專員親切的服務現場顧客。（圖／品牌提供）
▲顧客關係CRM專員親切的服務現場顧客。（圖／品牌提供）

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