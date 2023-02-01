工研院與中國附醫簽署MOU　共同打造醫院機器人

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新創智能醫療 公共健康議題中國醫藥大學附設醫院周德陽院長指出，新冠疫情爆發三年來，全球醫療型態發生巨大衝擊與變化，醫院隔離措施需求快速增加，但是照護病人的品質並不能減少，同時還需確保醫護人員的工作安全，維繫醫護寶貴資源的有效運作。台灣在2025年將邁入「超高齡社會」，平均每5人即有1人是65歲以上長者，智能醫療加入長期照護迫在眉睫，成為重要的公共健康議題。
工研院副院長張培仁表示，面對人口老化、疫情等挑戰，中國附醫期待透過引進創新科技，提高醫療效率、提升服務品質，雙方洽談後一拍即合，決定攜手合作，而中國附醫也成為工研院在「醫院機器人領域」第一家簽署MOU的醫院合作夥伴。這次合作，工研院預計將整合國內科技大廠之技術量能，例如：醫材製造商鐿鈦科技子公司「瑞鈦醫材」、廣明光電旗下子公司「達明機器人」，透過生醫、機械、光電等跨領域技術整合，從需求確認（check）、任務選定（choose）、建立（create）運作模式，透過「3C策略」滾動執行，逐步累積智動化應用成果。
深耕精準醫療 機械導引手術工研院長期深耕精準醫療與智慧機械等領域，持續扮演產業平台角色，除了提供法規輔導、技術轉移等服務外，也透過經濟部技術處成立的「TIBIC生醫產業跨域整合實驗場域」將各項智慧科技與廠商共創，提供產品臨床前驗證，加快業者商品化腳步。針對手術室、急診室、隔離病房等區域，提供物流、感染管制清潔、醫療行政效率等精準解決方案；在手術方面則選定骨科、神經外科合作，輔助醫師更精準掌握病灶位置。
「手術機械手臂導引系統」則具有三省優勢，第一省時，節省手術前準備時間；第二省心，藉由導引系統提高精準度，患者安心；第三省負擔，有別於傳統手術過程需拍200多張X光片，使用「手術機械手臂導引系統」僅需拍2張，大幅減輕輻射劑量。再搭配「仿生3D列印醫材技術」，透過材料、結構設計與3D列印，讓術後組織功能修復完善。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56625
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