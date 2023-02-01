NBA／為什麼說Shaquille O'Neal很難擊敗那支王朝勇士？

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這樣的論點似乎無從反駁，O'Neal球員時期2016公分、體重147公斤，Green目前則是198公分、104公斤，這樣的身高體重差距，實際上很難用防守技巧來彌補，何況O'Neal不但擁有NBA史上最強大的低位對抗能力、也擁有出色的中鋒得分技巧，很難相信Green能一對一擋下他。
「關公戰秦瓊」之類的問題之所以很難有答案，就在於我們不可能再讓2001年的洛杉磯湖人來和2017年的金州勇士打一場。不過，仍可以簡單透過客觀的數據以及有邏輯的想像比較一下。因為O'Neal並沒有和勇士王朝的主力成員巔峰重疊，所以我們得些假設一些概念性的前提，以NBA這幾年聯盟薪資上限不斷上漲、球隊總值越來越高、球員合約總價也不斷打破紀錄的事實證明下，我們說這個職業聯賽的資本化程度不斷提升，應無太大的異議。
而這就意味著這個職業聯盟的整體發展是在往前進步的，「小球化」不是一種主流的球風而以，它代表的是籃球的現代化、是技藝不斷發展的結果。從這個觀點來看，O'Neal要用傳統的低位單打當作主要的方式來擊敗勇士，難度很高。
他首先必須要解決的是效率問題，O'Neal生涯的真實命中率(TS)高達58.6%，不過這在現在的一級球星中並非最頂尖的，Stephen Curry此數值高達62.6%，Giannis Antetokounmpo為60.4%，LeBron James為58.8%，Damian Lillard為58.6%。真實命中率實際上並非是一種「命中率」，而比較像是得分的效率，對於三分球有很大的加乘，從中體現的是一名球員相對於總命中率更客觀的得分效率。O'Neal在過去的效率很驚人，但在當代已並非是最有效率的得分手了。
另外，O'Neal還要解決的是空間的問題。在過去低位單打更吃香，是因為它更靠近籃框，意味著更好取得分數。但如上所述，現在外線得分手藉由投射效率的提升——根據NBA官網數據，2022-23賽季聯盟單支球隊在一場比賽平均要出手34.2次三分球，命中率達36%，比例達到整體出手次數的38.8%；2000-01賽季場均只出手13.7次，命中率為35.4%，只佔整體出手比例的17%——已經彌補了效率上的問題，從而永久逆轉了這個命題的優劣。
因為在內線雖然進球威脅更大，但也代表對手更好進行包夾、以及在球轉移後更好回位，它很容易在強度大的比賽中被限制。所以大中鋒消化球權以及透過影響力來製造隊友得分機會的能力相對薄弱，他們在現代籃球中更適合當終結點。
O'Neal整個生涯的受助攻率高達62.2%，Olajuwon則是68.7%，此外還有很多藉由進攻籃板後得到的二次進攻得分，他們整場比賽靠低位進攻得到的分數可能不會比(苦於無統計數據，這方面只能猜測)Jokic多太多。這也是在上一個時代傳統控衛存在的意義——隊內的頭號球星需要他們用一次精準的傳球直接送到終結位置。而在如今的聯盟，這是不可能的，很多中鋒要在低位要球都要先做假掩護，然後才下滑卡位，意圖太單純的低位單打，從半場落位開始就會不斷受到肢體接觸消耗，對於體能是一大影響。
由於更早以前的數據已經沒有了，因此我們只能用比較的，根據NBA官網統計，在2015-16賽季聯盟場均執行5次以上低位單打的球員有12人，本季至今只剩下一人——Nikola Jokic，場均5.4次；第二的Joel Embiid場均4.8次。這說明禁區長人越來越不喜歡在低位要球硬啃，這也是Embiid激烈言詞下試圖向Olajuwon傳達的：「就像我之前提到的那樣，整場比賽都打低位，你很容易被包夾。 那些老人們總是在談論著低位、說你必須一直待在油漆區，這真的很搞笑。你不可能再以這種沒有實質性的方式贏球了。 現在不同於80、90年代了。 所以，他們肯定沒有任何籃球智商。」
與之相比，James、James Harden和Luka Doncic這些能夠自己出手消耗大量球權的外線核心，受到對方防守體系的影響就比較小了，因為他們可以藉由一次簡單的擋拆掩護就得到錯位機會——這比長人在禁區要尋求大打小簡單多了；對手要包夾的難度也更高，他們一個傳球就能找到外線投籃機會，所以他們不用依賴隊友就可以強行創造出手。以Doncic為例，他生涯兩分球受助攻率才13.2%，三分球則是25.9%。
所以，如果五號位要支配球權產生最大的影響力，第一是像Jokic那樣打出全能的比賽，可以掩護、策應、可以投外線、可以低位、可以擋拆終結，讓對手無法透過一個防守模式就預測其進攻、並加以限制；第二是像Embiid那樣，出來拿球，然後用鋒線的方式去終結比賽。
O'Neal的時代，很多球隊都還是在囤積內線「肉盾」，誠如Olajuwon所說的，這些傳奇中鋒來到現代面對的一對一單防的阻力可能更小，但現在聯盟中各種協防、繞前、局部三防二的防守體系也更完備了，就算是O'Neal也不可能說自己往禁區一坐，就輕鬆要到進攻位置。
最後，如今的籃球攻防已經是一個整體，在場上的球員不可能只在一個半場產生效用，所以像Ryan Anderson、Tony Alllen和Thabo Sefolosha，這種類型球員已經被淘汰了。
對於傳統大中鋒來說，他們在進攻端的問題遠比防守端要小，如今聯盟三分出手比例幾乎是當年的三倍，而且絕不可能允許無人對位的情況，中鋒若不出禁區，那就是要隊友去輪轉，但勇士最擅長的就是透過各種走位和掩護，讓防守者無法回到原本的對位、Stephen Curry、Klay Thompson、Kevin Durant等菁英射手就可獲得空檔投籃，或是取得錯位單打機會。所以在那之後聯盟開始流行無限換防，拋棄大中鋒、讓更機動的小球中鋒來固守陣線。
簡而言之，傳統五號位在如今的聯盟，進攻上的優勢變得不那麼明顯，但是在防守端以及其他各方面——以建隊方面為例，你只需要給Doncic和Harden找到幾名尺寸合格的3D鋒線，他們就可以帶出一定的成績；O'Neal的生涯卻說明當他沒有足夠好、足夠合適的隊友時，他的球隊連季後賽都難進，或是進了直接被橫掃——的劣勢卻被不斷放大，於是巨人們開始逐漸消聲匿跡。這才是小球化的真相。
而以這方面來看，2000-01湖人要在7戰4勝系列賽中擊敗2016-17勇士的機率非常、非常、非常低。而就算給O'Neal身邊配備適合他的現代化隊友，若還是要以他低位要球為主的方式來組建體系，相信也是非常困難的。