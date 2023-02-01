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T1／明星賽完整陣容公開　「魔獸」霍華德成獲選人氣王

▲霍華德成為首屆T1明星賽票王。（圖／T1提供）
▲霍華德成為首屆T1明星賽票王。（圖／T1提供）

記者黃建霖/綜合報導

台灣運彩X T1聯盟2022-23賽季將於2月28日在和平籃球館迎來首場明星賽，歷經過年期間12天的激烈選情，T1聯盟今天（1日）公布「Team Infinity」與「Team Beyond」兩隊入選名單與人氣王，隸屬於「Team Infinity」的霍華德(Dwight Howard)自開放投票以來，即一馬當先獨佔龍頭，共獲得46,968張球迷選票與31張專業人員選票，「Team Beyond」則由阿巴西獲得球迷和專業人員的最高票數，分別為44,266張、29張。

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霍華德獲得人氣王殊榮後表示：「這次的票選對我來說意義非凡，非常感謝所有球迷的票選，我也已經很久沒有參與明星賽了，這將是我第一次跟聯盟其他球員共同比賽，我會盡我所能代表台灣呈現出我們所知最頂級的賽事盛宴。」首次參與明星賽的阿巴西感謝所有球迷肯定與支持，黑豹阿巴西說：「身為人氣王，就有責任要讓我們這隊『夠show』回饋給球迷，自己也會表現幾招special給大家看！」

明星賽正選名單票選方式為加權投票，球迷選票佔60%，專業人士選票含專業媒體從業人員與六球團教練共佔40%，最終每隊將選出五位後場球員、三位前場球員以及五位洋將，共十三名球員。明星賽票選過程激烈，六個球團與球員皆使出渾身解數拉票，尤其Team Beyond後場的簡偉儒、魏嘉豪呈現拉鋸，魏嘉豪雖在球迷票選取得領先，但簡偉儒獲得專業人士的青睞，成功超車魏嘉豪，擠進明星賽最終名單。

先發陣容部分，Team Infinity由台灣啤酒英熊優質控球蔣淯安與斯文射手李啓瑋、臺南台鋼獵鷹大物新人谷毛唯嘉、高雄全家海神巨塔庫薩斯(Mindaugas Kupsas)與桃園永豐雲豹高人氣球星霍華德(Dwight Howard)出任。Team Beyond則由特攻包辦三個先發位置，包含「台灣黑豹」阿巴西、魔術師林韋翰、穩定射手謝亞軒，以及海神助攻機器布銳克曼、獵鷹「Energy Guy」阿修羅所組成，這場雙魔術師力抗雙塔的對戰組合，值得期待。

T1聯盟一年級生於首次明星賽票選表現不俗，除谷毛唯嘉搶進Team Infinity先發席次外，英熊曹薰襄和海神邱子軒也獲得不少球迷與媒體喜愛，即將在職業第一場明星賽展現身手。曹薰襄上半季共出賽13場，場均可繳出7.5分、2籃板、3.3助攻，邱子軒亦出席13場，並貢獻場均7.4分、2.1籃板、1.4助攻，不僅表現穩定，更常在重要時刻挺身而出。

另外Team Infinity的入選名單包括朱億宗(英熊)、大勝(Branden Dawson)(英熊)、艾德(Edgaras Zelionis)(特攻)、盧捷閔(雲豹)、艾夫伯(Michael Efevberha)(雲豹)、于煥亞(海神)、林任鴻(海神)、邱子軒(海神)。至於Team Beyond的陣容則有曹薰襄(英熊)、曾文鼎(特攻)、林秉聖(特攻)、克力斯(Krajina Kristijan)(特攻) 、艾倫(Aaron Geraˊmipoor)(太陽)、馬龍(Marlon Johnson)(太陽)、簡偉儒(獵鷹)、胡瓏貿(海神)。

總教練人選將以2月5日G45賽後例行賽排名，第一名與第二名隊伍之總教練來擔任，截至今日(1日)為止，聯盟戰績前二名為新北中信特攻與高雄全家海神，因此Team Infinity可望由金牛座的喬伊斯總教練領軍，Team Beyond則有機會在摩羯座的李逸驊總教練麾下大秀身手。

T1明星賽眾星雲集，更具備賽事對抗性，邀請全國球迷朋友一同進場支持，享受睽違已久的籃球饗宴。而明星賽第一階段早鳥票已截止，即日起開放第二階段全區售票，最靠近球場的衛星區場邊席已全部完售，至於1樓行星區售價$1,380、2樓銀河區售價$1,080、籃框後方的隕石區售價$1,080、2樓星空區售價$880、2樓流星區售價$480皆於KKTIX售票平台持續熱賣中，籃球迷千萬不能錯過！

明星賽售票官網：https://t1league.kktix.cc/events/706a1e00。

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