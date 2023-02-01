T1／明星賽完整陣容公開　「魔獸」霍華德成獲選人氣王

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明星賽正選名單票選方式為加權投票，球迷選票佔60%，專業人士選票含專業媒體從業人員與六球團教練共佔40%，最終每隊將選出五位後場球員、三位前場球員以及五位洋將，共十三名球員。明星賽票選過程激烈，六個球團與球員皆使出渾身解數拉票，尤其Team Beyond後場的簡偉儒、魏嘉豪呈現拉鋸，魏嘉豪雖在球迷票選取得領先，但簡偉儒獲得專業人士的青睞，成功超車魏嘉豪，擠進明星賽最終名單。
先發陣容部分，Team Infinity由台灣啤酒英熊優質控球蔣淯安與斯文射手李啓瑋、臺南台鋼獵鷹大物新人谷毛唯嘉、高雄全家海神巨塔庫薩斯(Mindaugas Kupsas)與桃園永豐雲豹高人氣球星霍華德(Dwight Howard)出任。Team Beyond則由特攻包辦三個先發位置，包含「台灣黑豹」阿巴西、魔術師林韋翰、穩定射手謝亞軒，以及海神助攻機器布銳克曼、獵鷹「Energy Guy」阿修羅所組成，這場雙魔術師力抗雙塔的對戰組合，值得期待。
T1聯盟一年級生於首次明星賽票選表現不俗，除谷毛唯嘉搶進Team Infinity先發席次外，英熊曹薰襄和海神邱子軒也獲得不少球迷與媒體喜愛，即將在職業第一場明星賽展現身手。曹薰襄上半季共出賽13場，場均可繳出7.5分、2籃板、3.3助攻，邱子軒亦出席13場，並貢獻場均7.4分、2.1籃板、1.4助攻，不僅表現穩定，更常在重要時刻挺身而出。
另外Team Infinity的入選名單包括朱億宗(英熊)、大勝(Branden Dawson)(英熊)、艾德(Edgaras Zelionis)(特攻)、盧捷閔(雲豹)、艾夫伯(Michael Efevberha)(雲豹)、于煥亞(海神)、林任鴻(海神)、邱子軒(海神)。至於Team Beyond的陣容則有曹薰襄(英熊)、曾文鼎(特攻)、林秉聖(特攻)、克力斯(Krajina Kristijan)(特攻) 、艾倫(Aaron Geraˊmipoor)(太陽)、馬龍(Marlon Johnson)(太陽)、簡偉儒(獵鷹)、胡瓏貿(海神)。
總教練人選將以2月5日G45賽後例行賽排名，第一名與第二名隊伍之總教練來擔任，截至今日(1日)為止，聯盟戰績前二名為新北中信特攻與高雄全家海神，因此Team Infinity可望由金牛座的喬伊斯總教練領軍，Team Beyond則有機會在摩羯座的李逸驊總教練麾下大秀身手。
T1明星賽眾星雲集，更具備賽事對抗性，邀請全國球迷朋友一同進場支持，享受睽違已久的籃球饗宴。而明星賽第一階段早鳥票已截止，即日起開放第二階段全區售票，最靠近球場的衛星區場邊席已全部完售，至於1樓行星區售價$1,380、2樓銀河區售價$1,080、籃框後方的隕石區售價$1,080、2樓星空區售價$880、2樓流星區售價$480皆於KKTIX售票平台持續熱賣中，籃球迷千萬不能錯過！
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