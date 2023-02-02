大馬首座國際金融中心　TRX Residences住宅成投資首選

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敦拉薩金融中心未來發展願景，將媲美英國倫敦金絲雀碼頭(Canary Wharf)、香港環球貿易廣場(ICC)、新加坡濱海灣 (Marina Bay)等知名國際金融中心，未來城市風貌發展，令人引頸期盼。
復刻台北信義區 敦拉薩成國際金融綜合生活區
擁有超過60年全球房產開發經驗的聯實（Lendlease)，與馬來⻄亞財政部子公司，聯合在吉隆坡首個金融中心敦拉薩TRX，推出永久產權綜合型項目The Exchange TRX。該項目佔地7公頃，是TRX最大的心臟地帶，總體規劃包含TRX Residences住宅、220萬平方英尺的商場、4公頃的城市公園、甲級辦公樓以及五星級飯店金普頓。
交通條件上，從TRX Residences出發，短短70米，大約1分鐘腳程就可抵達捷運轉換站，這裡可通往68站，其中包括星光大道Bukit Bintang，該區匯聚吉隆坡多座購物商場、是吉隆坡最繁華的商圈，還有雙子星、吉隆坡塔、中央車站KL Sentral等。另外，有吉隆坡地下高速公路Smart Tunnel連接至住宅的地下停車位，讓住戶可避開車龍，輕鬆到家，這將能讓居住者享有無限生活體驗。
房產專家分析，作為TRX唯一冠名的綜合型住宅TRX Residences，投資潛力龐大，專家認為「不止是一個住宅項目，而是一座世界級綜合性發展項目。」置產者實際投資項目雖然是住宅，但是卻將飯店、購物中心、商辦等優質條件都備齊，形成高端生活場域，宛如台北信義區。該項目又有大馬政府全力投資，可望成為吉隆坡中央商務區，未來前景可期，獲得不少台灣前瞻投資人的關注。
房產不敗三要素：地段、發展商、潛力
TRX Residences 項目總裁陳英豪 Eric Chan指出：「一直以來，TRX Residences 不斷獲得台灣市場的熱烈反應，去年我們在台灣所辦的活動，出席人數多達500人。項目之所以獲得台灣人的青睞，包含是大馬首個且唯一的金融中心，得到大馬政府的參與及發展，這讓海外買家有信心其未來的發展性。再來是住宅附近的交通銜接網，TRX Residences距離吉隆坡最大且唯一的TRX MRT只有僅僅的70米，出門方便。」
該項目住宅建築規劃1至3房房型，採用最高規格飾面與固定裝置外，更配備輕裝修，包含義大利內置櫥櫃、時尚電器、衣櫃以及設備齊全的浴室。住戶還能享有9萬平方英尺的公共設施，包含有游泳池、健身房、戶外燒烤區、藥草園等基本設施。除了上述，開發商更精心設計能觀看吉隆坡城市風景的社交吧檯、Metcon混合健身室、溫室主題的花園等獨有設施。這些全方位配備與設施，可說是涵蓋休閒、保健、娛樂等所有功能。
房產投資三大關鍵，包含地段、發展商以及潛力。TRX Residences位處吉隆坡金三角，掌握國際金融地段、擁有卓越開發記錄的聯實國際集團雙優勢，而聯實所開發過的項目遍佈全球，其中包含了紐約、芝加哥、波士頓、倫敦等全球主要城市。而目前正在開發的投資項目高達1150億澳幣 ，包含舊金山正進行中的1.5萬新家園，還有米蘭與意大利超過200公頃的綜合項目。
TRX區內已有多個跨國企業入駐，並且區內尚有其他項目積極完成中，預估4.5萬名行業精英匯集於此。除此之外，在TRX MRT兩個站以內，另有15萬白領族，提供現成的居住需求，綜合以上優勢，TRX Residences投資潛力指日可待。
2月11日至12日，TRX Residences團隊會蒞臨台北，有關更多房產說明，可Email至開發商安排會面。Email : sales@trxresidences.my 或者點擊以下LINE線上客服詢問 https://line.me/ti/p/LQ4peULZdy
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