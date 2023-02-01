「頭部外傷」別不當一回事！研究示警：死亡風險高3倍還可能引起癡呆、中風

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先前有頭部外傷病史，可能導致預期壽命的減少？刊載於權威醫學期刊《JAMANeurology》的研究顯示，若因碰撞、意外跌倒或運動等因素導致的頭部傷害，恐怕將影響全因死亡率；曾受過頭部外傷者的死亡率是未受傷者的近3倍之多。除此之外，頭部外傷者更可能面臨多種腦部疾病的風險。
頭部外傷恐導致壽命縮短？ 研究：死亡風險比常人高出近3倍
美國賓州大學醫學院團隊召集13037名40歲以上的受試者，於1987年至2019年進行長達30年以上的隨機訪問，以確定頭部外傷是否對成年人的長期死亡率有所影響。調查期間，有18.4%的受試者報告有一處或多處頭部外傷；在頭部受傷的人群中，則有12.4%被記錄為中重度頭部外傷患者。
經由數據比對後，研究團隊發現，頭部外傷者的全因死亡率，為頭部無外傷者的2.21倍；中重度頭部外傷者的全因死亡率更是頭部無外傷者的2.87倍。研究人員亦評估了所有受試者的特定死因，總體而言，最常見的死亡原因為癌症、心血管疾病和神經系統疾病（包括癡呆症、癲癇和中風）；在頭部外傷者當中，因神經系統疾病、意外傷害或外傷（如跌倒）導致的死亡發生率更高。
研究作者兼賓州大學醫學博士HollyElser指出，先前的研究表明，與頭部受傷相關的短期死亡風險，主要發生在住院患者中；而此研究更進一步探討頭部受傷與死亡率的關聯性。「數據表明，頭部受傷與死亡率增加有關，且後續影響往往是長期且慢性的。對於多發性外傷或嚴重頭部外傷者而言尤其如此。」
患者更容易罹患癡呆、中風？ 專家：頭部外傷與「4大疾病」發生有關Elser進一步說明，當研究人員評估頭部外傷者的「神經系統性死亡」原因時，他們發現，近三分之二歸因於神經退化性疾病，如阿茲海默症與帕金森氏症等等。這些疾病相較於未受傷者(6.6%)而言，在頭部受傷者 (14.2%)中所佔總死亡人數比例更大。
同為研究作者的Andrea L.C.Schneider博士補充，研究數據尚無法解釋為何頭部外傷者的死因，可能由神經退行性疾病所引起，可能的潛在成因為頭部強烈撞擊後，影響大腦特定腦區的運作。「目前仍然需要進一步研究解釋神經退化性疾病與頭部外傷、死亡風險增加之間的關聯性。」
Schneider表示，頭部受傷可歸因於多種原因，包括車禍碰撞、意外跌倒或運動損傷等等。更重要的是，頭部受傷與許多長期健康狀況有關，包括殘疾失能、遲發性癲癇、癡呆和中風等等。因此，頭部外傷者更應重視定期回診檢查的重要性，切勿輕忽外傷後所引起的各種疾病，恐有影響性命之虞。
頭部外傷影響杏仁核、海馬迴功能 醫示警：出現「4症狀」恐為腦震盪前兆頭部受到外力嚴重撞擊，「腦震盪」是常見的症狀之一。光田綜合醫院神經外科主任林牧熹醫師先前接受潮健康專訪表示，當頭部受到外力撞擊時，不見得會馬上出血，而是以腦震盪症狀居多，比如頭暈、噁心、嘔吐、一段時間健忘、脾氣情緒控制不佳，大多是免疫細胞過度激活產生腦發炎所致。
林牧熹醫師指出，腦震盪即便狀況不嚴重，仍建議就醫觀察，視情況介入治療，尤其當症狀變嚴重時如發生單側肢體無力、持續性嘔吐，就要懷疑進一步惡化或其它腦部損傷的可能，並盡快接受腦部電腦斷層掃描等檢查。
腦震盪看似症狀尋常，卻可能引發其他腦病變？林牧熹醫師表示，腦震盪如果傷及腦部特定區域如負責記憶的「海馬迴」或管控情緒的「杏仁核」，就可能產生記憶力衰退、情緒控制變差。若再加上老化，或是本身有慢性病，腦部發炎未控制得宜，很容易因此造成失智症等腦部疾病，呼籲有相關疾病病史者須多加提防。
資料來源：
Head Injury and Long-term Mortality Risk in Community-DwellingAdults
Head Injury is Associated with Doubled Mortality Rate Long-Term, PennStudy Finds
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