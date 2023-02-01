首例！父母各捐一半肺救愛女　臺大醫「活體肺葉移植」助重生

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「活體肺葉移植」創新技術 女童父母各捐一半這次活體肺葉移植手術的兩位健康器官捐贈者，分別為女童的父母親。術後女童的父親已順利返回職場工作，女童的母親也已恢復正常作息，專心陪伴女童的術後復健。此項創新醫療技術，不僅為台灣的器官移植寫下新的里程碑，也為急待捐贈器官拯救性命的國人，開啟另一種治療的選擇。
肺臟移植多為大愛捐贈 活體罕見難度高器官移植手術的器官捐贈來源可分為以下兩種方式：大愛器官捐贈(deceased donor，如腦死器官捐贈及心死後器官捐贈)，與活體器官捐贈(living donor，如親屬間的活體器官捐贈)。在台灣由於器官來源不足，多年來肝臟與腎臟這兩類型的器官移植手術，使用親屬捐贈的活體器官來進行的手術案例，早已多過使用大愛捐贈器官。
台灣的肺臟移植長期以來皆使用大愛捐贈器官來執行器官移植，臺大醫院在2005年7月獲得當時行政院衛生署(現為衛生福利部)核可准予執行「人體之活體肺葉移植」新醫療技術，這次成功完成台灣罕見高難度的「活體肺葉移植手術」，病童及捐贈家屬都順利回復正常生活。
協助女童重啟生命之光 為病友帶來新希望臺大醫院表示，「活體肺葉移植手術」在外科部、麻醉部、小兒部、護理部以及復健部通力合作之下順利完成，本次移植手術的女童，在臺大醫院的協助下，開啟了她的生命之光，也期待這次罕見的案例能給有同樣需求的病友及家屬帶來一絲希望。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56622
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