特企／《勝利女神：妮姬》更新　「可可」、「索達」參戰

全新劇情活動「Maid in Valentine」登場
《勝利女神：妮姬》本次版本更新後，開啟新劇情活動「Maid in Valentine」，活動期間挑戰關卡成功即可獲得專屬活動道具，至活動商店使用該道具可兌換抽卡券、技能成長材料等豐富獎勵；還有包含抽卡券、養成資源等獎勵的7天累積登錄簽到活動，以及新BOSS「神罰」的「協同作戰」；而系統也增加了成就任務「妮姬等級首次達到141級」，完成任務可獲得道具「備用軀體自選寶箱」，打開該寶箱可自由選擇得到一個SSR妮姬備用軀體（朝聖者以及部分角色除外，詳情請在更新後的道具說明中確認）。此外，還有包含限定時裝「西格娜 - 醒目巧克力」的「2月 Mission Pass」等，助力指揮官迎接全新挑戰。
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《勝利女神：妮姬》於本次更新後，新增全新SSR妮姬「可可」，該妮姬生產公司為泰特拉，隸屬專屬女僕部隊，元素為燃燒，武器為霰彈槍，是輔助型角色。
可可是「專屬女僕部隊」裡受寵的老么，而且還是女僕長。她有著一雙傻呼呼的眼睛，在女僕間穿梭並以自己的方式努力工作，例如，在愛德製作的煎蛋捲上以番茄醬做出一個漂亮的造型，或者用彩色壁紙將索達清潔牆壁時留下的痕跡貼上。不管怎麼樣，可可忙碌的樣子總會讓人非常開心，還能療癒客人的心情，所以其他女僕們也會帶著欣慰的眼神看著她。
索達 – 專屬女僕部隊
《勝利女神：妮姬》於本次更新後，新增全新SSR妮姬「索達」，該妮姬生產公司為泰特拉，隸屬專屬女僕部隊，元素為燃燒，武器為機槍，是輔助型角色。
索達的臉上永遠掛著陽光般的笑容，在專屬女僕部隊負責家務。也許對於一般人來說，家務只是一堆麻煩的雜事，但對於這位專職家務的幸福女僕來說則全然不同。她最愛的氣味，是剛曬過的被子所散發出的乾爽味道！她最喜歡做的事，是把整個屋子打掃得閃閃發光之後，欣賞屋子主人回到家時的反應！從洗衣服到打掃，再到家俱佈置，整套家務她都非常樂在其中，並且做得很好。夢想與工作結合，讓索達的幸福指數總是非常高。
指揮官可於活動期間使用珠寶及高級抽卡券進行特殊招募，將有機率可獲得上述兩位新妮姬，也可使用200張黃金積分券於積分商店中兌換。
官方粉絲團甜蜜獎勵 陪伴指揮官過情人節
喜慶的春節假期結束，即將迎來甜蜜的情人節，《勝利女神：妮姬》官方粉絲團也特別準備了一系列甜蜜獎勵，要發放給不論單身或有情人的指揮官們，喜愛《勝利女神：妮姬》的指揮官記得前往官方粉絲團領取，也請持續關注官方社群！