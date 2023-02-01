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特企／《勝利女神：妮姬》更新　「可可」、「索達」參戰

▲《勝利女神：妮姬》版本更新後將開啟全新活動、玩法及獎勵。(圖/品牌提供)
▲《勝利女神：妮姬》版本更新後將開啟全新活動、玩法及獎勵。(圖/品牌提供)

本報訊

由SHIFT UP 與 Level Infinite 聯手開發、Gamamobi代理的美少女槍戰動作手遊《勝利女神：妮姬》今（1）日進行更新版本，新增劇情活動「Maid in Valentine」、兩位全新妮姬 「可可」及「索達」參戰、新BOSS的協同作戰、以及增加了成就任務。此外，官方粉絲團也準備了一系列情人節限定獎勵陪指揮官度過甜蜜情人節！

全新劇情活動「Maid in Valentine」登場

《勝利女神：妮姬》本次版本更新後，開啟新劇情活動「Maid in Valentine」，活動期間挑戰關卡成功即可獲得專屬活動道具，至活動商店使用該道具可兌換抽卡券、技能成長材料等豐富獎勵；還有包含抽卡券、養成資源等獎勵的7天累積登錄簽到活動，以及新BOSS「神罰」的「協同作戰」；而系統也增加了成就任務「妮姬等級首次達到141級」，完成任務可獲得道具「備用軀體自選寶箱」，打開該寶箱可自由選擇得到一個SSR妮姬備用軀體（朝聖者以及部分角色除外，詳情請在更新後的道具說明中確認）。此外，還有包含限定時裝「西格娜 - 醒目巧克力」的「2月 Mission Pass」等，助力指揮官迎接全新挑戰。

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可可 – 專屬女僕部隊

《勝利女神：妮姬》於本次更新後，新增全新SSR妮姬「可可」，該妮姬生產公司為泰特拉，隸屬專屬女僕部隊，元素為燃燒，武器為霰彈槍，是輔助型角色。

可可是「專屬女僕部隊」裡受寵的老么，而且還是女僕長。她有著一雙傻呼呼的眼睛，在女僕間穿梭並以自己的方式努力工作，例如，在愛德製作的煎蛋捲上以番茄醬做出一個漂亮的造型，或者用彩色壁紙將索達清潔牆壁時留下的痕跡貼上。不管怎麼樣，可可忙碌的樣子總會讓人非常開心，還能療癒客人的心情，所以其他女僕們也會帶著欣慰的眼神看著她。

索達 – 專屬女僕部隊

《勝利女神：妮姬》於本次更新後，新增全新SSR妮姬「索達」，該妮姬生產公司為泰特拉，隸屬專屬女僕部隊，元素為燃燒，武器為機槍，是輔助型角色。

索達的臉上永遠掛著陽光般的笑容，在專屬女僕部隊負責家務。也許對於一般人來說，家務只是一堆麻煩的雜事，但對於這位專職家務的幸福女僕來說則全然不同。她最愛的氣味，是剛曬過的被子所散發出的乾爽味道！她最喜歡做的事，是把整個屋子打掃得閃閃發光之後，欣賞屋子主人回到家時的反應！從洗衣服到打掃，再到家俱佈置，整套家務她都非常樂在其中，並且做得很好。夢想與工作結合，讓索達的幸福指數總是非常高。

指揮官可於活動期間使用珠寶及高級抽卡券進行特殊招募，將有機率可獲得上述兩位新妮姬，也可使用200張黃金積分券於積分商店中兌換。

官方粉絲團甜蜜獎勵　陪伴指揮官過情人節

喜慶的春節假期結束，即將迎來甜蜜的情人節，《勝利女神：妮姬》官方粉絲團也特別準備了一系列甜蜜獎勵，要發放給不論單身或有情人的指揮官們，喜愛《勝利女神：妮姬》的指揮官記得前往官方粉絲團領取，也請持續關注官方社群！

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