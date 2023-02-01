特企／Nexon《蔚藍檔案》活動劇情「出差！百夜堂」開張

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除活動劇情更新外，同時推出4名新學生。首先，是可以透過「慶典招募」獲得的「阿拜多斯高中」所屬學生「星野(泳裝)」。「星野(泳裝)」為爆發攻擊類型的前鋒學生，使用「EX技能」時，會增加以自身為中心的圓形範圍內我軍隊友的攻擊力，並給予爆發特效Buff。而透過進行活動可以獲得的「靜子(泳裝)」則是神祕攻擊類型的特殊學生，「EX技能」可以將圓形範圍內的我軍4名隊員移動到指定位置並給予相當於治癒力的護盾。
隸屬於「百鬼夜行聯合學園」的「知世(泳裝)」為神秘攻擊類型的前鋒學生，擁有可以最多向3名敵人輪流發射榴彈的「EX技能」。榴彈會以目標為中心，對圓形範圍內的敵人各造成傷害與昏厥效果。目標若已受到群控時，會給予額外的攻擊傷害。同樣隸屬於「百鬼夜行聯合學園」的「伊樹菜(泳裝)」也是神秘攻擊類型的前鋒學生，會使用可以給予1名敵人攻擊傷害，並在30秒內對指定敵人進行集中攻擊的「EX技能」。
Nexon為紀念本次活動劇情更新，將於2月5日至2月13日進行「免費招募100次活動」。活動期間內，每日登入遊戲即可獲得「免費招募10次」，並且在2月13日加碼發送「免費招募20次」的機會。
此外，官方推出的「彩奈的特別BONUS！登入活動」進行簽到即可獲得禮物「青輝石」200個，於第七天簽到時還能獲得「星野(泳裝)」的互動家具「海灘漂浮泳圈」。同一時間，遊戲內將發送事前預約獎勵「青輝石」1,200個以及「高級戰術教育BD選擇券」、「高級活動報告」等多種成長貨幣，根據事前預約人數達到50萬人額外贈送「10次招募票券」。不僅如此，於1月31日至2月28日期間，將會進行「懸賞通緝」、「學園交流會」等各種遊戲內容的獎勵3倍活動。